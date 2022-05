Trucos para andar con tacones como una modelo y no morir en el intento

Si tuviésemos que elegir una época del año en la que los zapatos de tacón se convierten en los grandes protagonistas de nuestro armario esa es sin duda la primavera. Y es que con la llegada del buen tiempo las ganas de lucir sandalias, junto con la cantidad de eventos como bodas, bautizos, comuniones y demás que asoman nuestra agenda hacen que este calzado, relegado en invierno en favor de botas y botines , vuelvan a nuestras vidas con más fuerza que nunca. También los efectos de la pandemia y el teletrabajo, donde el calzado cómodo, pero especialmente las zapatillas, fueron los favoritos, ha hecho que a muchas de nosotras prácticamente se nos haya olvidado andar con tacones.

Pero igual que unos buenos tacones son capaces de elevar no solo nuestro look, si no también nuestro estado de ánimo, caminar con tacones de vértigos si no sabes hacerlo puede resultar desde ridículo hasta peligroso, rompiendo de un plumazo cualquier efecto que queramos conseguir. Así que para evitar percances vergonzosos, hemos elaborado una lista definitiva de trucos que te ayudarán a recordar cómo caminar con tacones, ya sean altos o midi.

1. Planta de talón a punta, no de punta a talón

La manera más fácil de lucir desgarbado con tacones es poner todo el pie hacia abajo a la vez como si estuvieras usando zapatos planos. Puede parecer obvio para muchas, pero cuando uses un zapato alto, baja primero el talón y luego la punta. Esto hará que tu caminar se vea más natural.

2. Da pequeños pasos

El uso de tacones hace que tu paso sea más corto de lo normal, por lo que tendrás que dar más pasos pequeños para recorrer la misma distancia. Tómese su tiempo y piensa por donde caminas.

3. No corras

Intentar caminar rápido con tacones no solo puede parecer incómodo, sino que también puede terminar en caídas y tropezones. Entre los pasos más pequeños y el equilibrio inestable, lo mejor es tomarte tu tiempo cuando te subas a unos tacones altos. Además, caminar despacio da un aire de confianza. También los mules y sandalias que no van agarrados al tobillo y que tan de moda está temporada pueden salir disparados si tratamos de correr con ellos. Así que ya sabes, no son zapatos para unas prisas.

4. Inclínate ligeramente hacia atrás

Es posible que quieras caminar más rápido de lo que le permiten los talones y termines andando encorvada sin darte cuenta. Prueba a volcar tu peso y poner tu punto de equilibrio un poco hacia atrás cuando camines con tacones, ya que esto contrarrestará tu inclinación a empujar el torso hacia adelante.

5. Visualízate caminando en línea recta

Centra tu mirada en un punto fijo delante de ti y anda hacia él en línea recta. Irás mucho más estable que si miras constantemente tus pies o el suelo.

6. Arquea ligeramente el pie

Arquea ligeramente el pie para ejercer presión sobre la parte interior del zapato. Esto hará que tu zapato se ajuste más a tu pie, facilitando tus pasos.