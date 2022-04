Naty Abascal, icono de moda que inspira a diseñadores de Alta Costura y a mujeres de 20 a 60 años

Cuando tienes que mencionar a una mujer elegante y con estilo al momento te viene un nombre al momento: Naty Abascal. La sevillana fue de las primeras top models en España y es musa de grandes diseñadores de Alta Costura, como Oscar de la Renta o Valentino. Tanto por su forma de combinar prendas, como por la forma de lucir los conjuntos, es considerada una de las mujeres mejor vestidas, en otras palabras, es la mejor guía de inspiración para cualquier mujer, da igual si tienes 20 o 60 años. Al igual que Carmen Lomana o Carmen Gimeno o la Reina Letizia, son ejemplos de mujeres que marcan un antes y después en la moda y en la belleza.

Naty Abascal es un ejemplo de cómo ser elegante a cualquier edad. Ella es atrevida, original, y por encima de nuestra imaginación a la hora de combinar. Si quieres conocer cómo es la manera de vestir y qué impacto tiene en nuestro armario, sigue leyendo. Por cierto, para conocer mejor cuáles son los looks estrella de Naty Abascal, hay vídeos sobre la exposición de su vestidor en el Museo Jumex de la Ciudad de México o el libro de Rizzoli sobre la celebrity.

Guía de estilo de Naty Abascal

Nati Abascal durante FIMI Kids Fashion Week / Feria Internacional de la Moda Infantil y Juvenil (FIMI) 2019 en Madrid el viernes 01 de febrero de 2019 FOTO: Daniel Gonzalez GTRES

Hacer un recorrido sobre el estilo de Naty Abascal es sencillo y divertido. Es muy fácil de hacer una guía sobre ella porque siempre está en los actos sociales más importantes. Por ejemplo, acudió a la fiesta sevillana de Victoria Federica o es una asistente fiel a la Feria de Abril o las Semanas de la Moda. No pierdas detalle y apunta todas las tendencias.

Invitada de boda

Nati Abascal durante la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio en Sevilla el sábado 15 de junio de 2019. En la foto: vestida por la firma "Oscar de la Renta" FOTO: Daniel Gonzalez GTRES

La boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos fue una auténtica red carpet. En este enlace no pudo faltar Naty Abascal con un increíble vestido de Oscar de la Renta. Demostró que la edad es un número y fue una de las mejores vestidas. ¿La clave? El llamativo tocado de flores.

Street style

Nati Abascal por las calles de Madrid. 01/04/2019 FOTO: KAB GTRES

Naty Abascal tiene claro que aunque tenga que ir a hacer un recado por Madrid, siempre llevará un look con mucho estilo. No sabemos si nos quedamos con la chaqueta estampada, con el pantalón ancho o las sneakers. Este outfit es la confirmación de que la comodidad no está reñida con el estilo.

Feria de Abril

Nati Abascal durante el acto de la firma "Aquazzura" en París el viernes 30 de septiembre de 2016 FOTO: UGI GTRES

Un vestido de flamenca es un traje espectacular con el que cualquier mujer, está espectacular. Naty Abascal es fiel a la Feria de Abril y siempre está entre las casetas con vestidos que nos dejan sin palabras. Tenemos muchas ganas de como irá este año.

El color blanco

Nati Abascal y Laura Vecino durante el entierro del Duque de Medinacelli, Marco de Hohenlohe en Sevilla. 19/08/2016 FOTO: UJS GTRES

El blanco es el color favorito de Naty Abascal para el verano. Ella no tiene ningún miedo a utilizar este tono, porque sabe que si se aplica bien conseguirás un efecto pierna infinita al momento. Copia este look y estarás ideal para bajar a la playa o para subir a un avión y viajar muy lejos.

Red carpet

Nati Abascal en el estreno de La Traviata en Valencia. Jueves, 9 de febrero de 2017 FOTO: G3 GTRES

Para terminar una guía de estilo de Naty Abascal nos quedamos sin ninguna duda con este espectacular vestido de encaje. Escogió para una ocasión tan especial a su diseñador de confianza: Valentino. Nos dejó sin palabras color negro de tul con detalles de lentejuelas en forma de lunares.