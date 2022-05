Toca el momento de aprender cómo aplicar bien el protector solar en la cara y cuerpo con consejos de experto de farmacia

Un truco de belleza que hemos escuchado en muchísimas veces, está vinculado al cuidado de la piel en verano. La potencia del sol, no perdona a nadie y por ese motivo, hay que tener mucho cuidado, sobre todo aquellas personas con pieles sensibles o de falta de hidratación. No solamente no podemos quemar, sino que nos arriesgamos a acelerar el proceso de envejecimiento de la dermis. Tanto por el primer motivo, como por el segundo, es fundamental llevar un protector solar de cara y cuerpo en el neceser del bolso o de la maleta de viaje. Si tienes planeado un viaje a la playa con amigas, no pierdas tiempo y compra la mejor crema protectora. Tienes que tener en cuenta, la marca, el tipo de piel y la protección de rayos ultravioleta.

Tal y como explicaron los dermatólogos miembros de la AEDV, “la absorción de la radiación ultravioleta de la crema es efectiva desde el minuto 10″. Estamos convencidas que Carmen Lomana o Sara Carbonero, tienen en sus maxi bolso de playa, el mejor protector solar del mercado. Ellas tienen claro, que para seguir tan ideales, tienen que cuidar muy bien su piel y más verano.

En TikTok encontrarás centenares de vídeos sobre el cuidado de la piel. Siempre aconsejamos que guardes vídeos de expertos en piel, dermatólogos o médicos de centros sanitarios. En La Razón Lifestyle hemos hablado con Patricio de Román, propietario de la farmacia SKINPHARMACY JORGE JUAN 34 en Madrid.

“El mejor fotoprotector del mundo no será del todo efectivo si no se aplica correctamente”, argumenta Patricio de Román y añade una serie de pautas clave para minimizar el impacto negativo de los rayos ultravioletas. Coge papel y boli. No pierdas detalles de los trucos según tu piel.

Piel seca : El fotoprotector se mezcla con las gotas de agua o sudor y no penetra o se adhiere bien tanto en fotoprotectores químicos. Algunas formulaciones indican que tienen acción waterproof, Patricio de Román considera que la manera más efectiva de usar el protector solar es con la piel seca para recibir el 100% de la protección.

Antes de exponernos al sol: En concreto, unos 30 minutos antes es el tiempo adecuado para que los filtros fotoprotectores entren en acción y nos protejan adecuadamente. Y, ¡ojo! cuando decimos al sol, también queremos decir a la sombra.

Tiempo : Se debe aplicar cada dos horas y en cantidad generosa, indistintamente de si estás en la playa, en la ciudad. Los casos de melanoma de piel aumentan en España un 10% cada año y se producen 20.000, según un informe de la Asociación Española Contra el Cáncer.

Cubrir toda la piel: Con el protector solar hay que ser generosos y aplicar en cantidad suficiente. Los nuevos formatos en spray son muy cómodos, pero muchas veces no se aplica la cantidad adecuada.

Hemos preguntado a Patricio de Román cómo escoger el mejor protector solar. Antes de indicar qué cosméticos tienes que tener en el neceser, el experto nos indicó que “para las pieles grasas, debemos enfocarnos en fórmulas oil free, (libre de aceites), con texturas ligeras y de efecto matificante y para las pieles con tendencia grasa a usar protección solar de acción no comedogénica, que evita la estimulación de sebo y control de brillos, causante de la obstrucción de los poros”.

DARLING SCREEN-ME (49,00€)

Loción facial y corporal con una protección 50. FOTO: DARLING

COLECCIÓN DE MINI CREMAS SOLARES (29,99 €)

Pack de cremas solares mini. FOTO: ULTRA VIOLETTE

SKIN INSURANCE SPF30 (82,00€)

Protector solar para personas con más de 40 años. FOTO: SARAH CHAPMAN

CREMA FACIAL HIDRATANTE (34,99 €)

Spray de crema facial. FOTO: Fenty Skin

Aquí tienes los cuatro protectores solares más virales y solicitados. Con estos cosméticos y los trucos de Patricio de Román, no tendrás ningún problema con tu piel este verano.