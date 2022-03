Sara Carbonero rompe Instagram (y nuestro corazón) con la felicitación más tierna a su abuela y el look más boho para este verano

Sara Carbonero ha vuelto justo a tiempo de su viaje pendiente a México para poder celebrar con su abuela su 97 cumpleaños. Y nos ha compartido con todos nosotros esta preciosa fotografía que ha acompañado de un texto de esos con los que la periodista toledana siempre consigue tocarnos el corazón y el alma. Eso es lo que ha hecho con todos sus seguidores de Instagram que enseguida han llenado la publicación de comentarios y corazones. Aunque eso sí, no sabemos si la fotografía es de hoy y por eso Sara Carbonero luce ese bronceado de su paradisíaco viaje o es una fotografía del verano pasado y por eso Sara luce este look tan veraniego. Sea como sea, lo vamos a copiar este verano.

“Parece que fue ayer cuando me tumbaba a tu lado en la cama para que me leyeras un cuento. A veces te quedabas dormida y yo te despertaba con pellizquitos para que llegaras hasta el final. Recuerdo las bolsas de agua caliente en nuestros pies. Recuerdo cómo me peinabas y vestías con cuidado y cómo me enseñaste, con mucha paciencia, a hacer punto. Muchas tardes de verano nos las pasábamos tejiendo juntas con lana de mil colores mientras veíamos la telenovela que tanto te gustaba. Recuerdo esperar ansiosa, al lado de la estufa, a la paloma blanca que se posaba en la ventana de la cocina por Navidad. Recuerdo jugar en la canasta de la “portada” y conducir la bici. Siempre te asomabas mientras hacías la comida para comprobar que no nos hubiésemos caído. Recuerdo cómo preparabas en tiempo récord tus tortillas de patata para 25 personas si hacía falta. Siempre había sitio en la mesa para uno más. Recuerdo la emoción en tus ojos cada vez que te contaba algo bueno relacionado con el trabajo. Es la misma de hoy. La abuela más orgullosa, la más dulce, la devoradora de libros, la más protectora, la jefa de su tribu, la que más se sigue preocupando si me voy muy lejos de viaje. Qué habría sido de mí sin tus “ve con cuidado, mi cielo” y los correspondientes 20 besos “apretaos” que me dabas en los mofletes, de despedida. También te he visto sufrir por los tuyos, ser bastón y raíz para sujetarnos fuerte. Siempre te estaremos agradecidos por tanto. Hoy sumas un año más de vida y van 97. ¿Lo ves? ¡97! Has conocido a 7 bisnietos, decías tú que no…Y lo que nos queda. Feliz cumpleaños abuelita, que vivas todo el tiempo que quieras, que quieras todo el tiempo que vivas. Te amamos”. ¿Se nos ha caído una lagrimita? Efectivamente, o más de una.

Un caftán que ya le habíamos visto a Sara Carbonero en su viaje a México, de lo más boho, en colo verde y con bordados de muchos colores. Una prenda que ha combinado con una camiseta de tirantes blanca básica y unos shorts. ¡Necesitamos que sea ya verano!