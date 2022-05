¿Cómo son las novias de Lorenzo Caprile? Así podría ser el vestido de novia de Marta Lozano para su boda de este sábado

Este sábado 28 tendrá lugar uno de los eventos más esperados del mundo digital: la boda de Marta Lozano con su novio Lorenzo Remohi. La influencer que acumula casi un millón de seguidores es una de las reinas de la red social, y aunque tiene una proyección internacional nada desdeñable, es sin duda en España donde causa auténtica sensación. Por ello no es de extrañar que su enlace esté marcado en el calendario tanto de seguidores como de publicaciones de moda, hasta el punto de ser retransmitida en directo. Y como ya te contamos en otro artículo quien era exactamente Marta Lozano, hoy queremos hacer una predicción sobre cómo podría ser su vestido de novia.

El diseñador elegido para la ocasión ha sido Lorenzo Caprile, uno de los modistos con más trayectoria internacional en nuestro país, encargado de looks tan emblemáticos como el de la Reina Letizia en la boda de Federico de Dinamarca, o de la presentación en sociedad sobre una alfombra de Victoria Federica a la que ha confeccionado más de un look que quedan ya para el recuerdo. Y aunque son muchas las personas que piensas que el diseñador tiende hacia un estilo clásico, sobre todo por su devoción confesa a Cristobal Balenciaga y a Pertegaz, son muchas las ocasiones en las que ha demostrado que no solo ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, si no que lejos de seguir las tendencias decide crearlas, consiguiendo diseños que sobrevive al paso del tiempo, y es especialmente en los vestidos de novia donde se demuestra toda su maestría.

La propia Marta Lozano brilló sobre la alfombra roja del Festival de Cannes con un Caprile rojo compuesto por top tipo corsé (una de las tendencias favoritas del diseñador) que se remataba por una gran capa con cola, y que combinó con unos pantalones sastre a juego. Quizás podrían ir por ahí los tiros en cuanto a su vestido de novia, sobre todo si quiere sorprender y romper con la monotonía de maxi vestidos, tan habituales en este tipo de ceremonias.

Aunque otro de los detalles que mejor maneja Lorenzo son sin duda los volúmenes, especialmente en las mangas, en las que crea drapeados que bien parecen flores auténticas. El tul y las gasas es otro de sus detalles favoritos, que usa para crear transparencias siempre elegantes y nada vulgares. También el encaje y la pedrería, si bien siempre en su medida justa, para resaltar sus vestidos sin sobrecargarlos.

Como anecdótico queda ya uno de los vestidos de novia más emblemáticos que ha diseñado, el que realizó para la actriz Margot Robbie en la película “El Lobo de Wall Street”.