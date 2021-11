VICTORIA FEDERICA vuelve a publicar en Instagram para presumir del escote más bonito derrochando estilo y elegancia

Solo ha pasado una semana desde que Victoria Federica ha he cho publico su perfil de Instagram y ya tiene más de 45 mil seguidores, y eso que nos está bloqueando a muchos periodistas como a una servidora y eso que siempre he hablado perfectamente de ella. Pero esa cuestión a parte, ya no hay marcha atrás. Victoria Federica es la primera influencer de la Casa Real española.

Y Victoria Federica lo ha vuelto a demostrar subiendo otra fotografía de su primera aparición en una alfombra roja en Sevilla, mostrando el espectacular escote en la espalda del vestidazo de Lorenzo Caprile azul que lució.

Y además del precioso vestido y de ese algo especial que tiene Sevilla, Victoria Federica ha vuelto a mostrar a coleta alta pulida que es perfecta para todos nuestros eventos de Navidad.