Culpable es Rocío Osorno por hacernos desear este top rosa con volumen de Zara que te hace el lookazo con vaqueros

No hay día que Rocío Osorno no nos cree una nueva necesidad de moda y normalmente de Zara. Cuando vemos una prenda de nueva colección de la marca de Inditex que tenga volumen o volantes, ya sabemos que se lo vamos a ver puesto a la diseñadora sevillana. Pero esta vez no ha sido en Sevilla, si no desde Los Ángeles donde se ha ido de viaje de amigas junto a la influencer Teresa Bass. Y para el primer día de turismo por la ciudad, Rocío Osorno ha estrenado esta maravilla de top rosa de Zara con volumen que es de edición limitada pero la buena noticia es que en web aún está disponible en todas las tallas.

Un top con volumen de esos que te hace totalmente el look con unos vaqueros, y ya no necesitas nada más para marcarte un estilismo de esos perfectos y originales a los que nos tiene acostumbrada la influencer sevillana.

Rocío Osorno con top rosa de Zara. FOTO: @Rocio0sorno

TOP VOLUMEN LIMITED EDITION (49,95€)

Top volumen. FOTO: Zara

Se trata de este top de cuello redondo y manga sisa con ajo asimétrico con tejido con volumen y pliegues. Cierre con cremallera oculta en costura. Y todo en un color fucsia flúor que además resalta el bronceado como se puede ver en Rocío Osorno.