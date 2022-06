Te contamos cómo escoger los mejores zapatos de novia según una experta en tendencias de bodas

Comienza la temporada de bodas, bautizos, comuniones y pedidas de mano. Si en este caso, eres la novia y estás preparando todo para que sea un enlace de cuento, como el de Marta Lozano (aunque es complicado superar), todo lo que te vamos a contar te interesa. Seguramente por ahora no lo has pensado, pero cuando queden pocos días para la boda, estarás preocupada por estar cómoda y disfrutar con tu familia y amigos. El mayor inconveniente que tienen las novias, para estar más libres y poder bailar hasta el amanecer, es el vestido y los zapatos. En el primer caso, lo mejor es optar por un cambio de vestuario. Todas las novias han apostado por esta opción, y cuando llega un momento determinado de la noche, aparecen con un vestido blanco, pero más corto, atrevido y fácil para saltar. Es muy complicado aguantar tantas horas con el vestido de la ceremonia, principalmente porque suelen ser más ajustados con el objetivo de moldear la figura.

No todas las novias son iguales, ni tampoco todas las bodas. Hay muchos enlaces que se celebran en la playa o en espacio más plano, y el zapato tiene que ser diferente, en otras palabras, tiene que estar pensado para que la pisada sea cómoda y no difícil. Como sabemos, que este tema puede ser complicado y no quieres fallar a la hora de elegir el zapato, nosotras hemos recurrido a una experta.

Tanto si tu estilo es princesa, boho o clásico, todas las novias tienen que brillar y no transmitir, sensación de estar incómoda con el zapato. En La Razón Lifestyle, hemos hablado con Amaia Olmedo, estilista y directora creativa. Ella nos dio unas claves para saber cómo escoger un buen zapato en el día más importantes de tu vida.

“El truco perfecto para no comprar un zapato erróneo es comprar un modelo, al que no estamos acostumbradas”, explica Amaia y continúa indicando que “si esa mujer suele llevar stilettos, que compre este diseño, o todo lo contrario, si suele utilizar plataforma que tenga esta forma sus zapatos de novia”.

Para aguantar toda la noche y poder bailar con amigas, Amaia señala que “el zapato tiene que tener una base delantera del pie, para que la carga no se centre en la planta. De esta manera, podrás bailar y disfrutar todas las horas de la noche”.

Muchas parejas suelen escoger la playa para la boda y más en verano. Amaia argumenta que en este caso “la novia tiene que llevar unas alpargatas de cuña o una sandalia de esparto caucho, porque no queremos ir andando y tener la sensación de estar hundidas en la arena”. “Y si la boda es en la ciudad, sin ninguna duda optaría por un zapato de Isabel Marant o un zapato joya al puro estilo de Manolo Blahnik, para no llevar una silueta blanca”, describe.

Tanto en los vestidos como en los zapatos de novia, hay determinadas tendencias que marcan una temporada. Tal y como comenta Amaia “un zapato de novia tiene que representar a esa mujer que lo lleva, es verdad, que de aquí hace unos años, muchas han calzado unas zapatillas, pero un stiletto clásico nunca falla, siempre está en tendencia”, y prosigue contando que “últimamente estoy viendo a muchas novias que llevan zapatos en tono nude o dorados”.

Amaia finaliza sus consejos afirmando que las novias más atrevidas “pueden optar por muchos tipos de zapatos o zapatillas. A mí me parece una buena elección, unas Vans de doble suela, también unas Air Force One o unas Converse clásicas. Lo más importante es que sigas tu estilo más personal”.