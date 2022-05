Manual de uso del velo: hablamos con dos diseñadoras de novias para saber cuándo y cómo llevarlo

Aunque para mucho es algo en desuso, lo cierto es que en el imaginario colectivo de la mayoría de nosotras, cuando pensamos en una novia, no podemos evitar imaginárnosla con algunos accesorios especialmente característicos. Estos sería, el ramo y el velo. Por eso hoy hemos querido centrarnos en el segundo para saber realmente cómo y cuándo se usa realmente este objeto nupcial, si vale para cualquier tipo de ceremonia y cuál es la mejor manera de llevarlo en una boda. Porque sabemos que el vestido de novia es la parte fundamental del look de la novia, pero no la única.

Y para conocer de primera mano todo lo que se esconde tras este adorno, en parte moda y en parte tradición, hemos querido recurrir a dos expertas en el tema. Por un lado la diseñadora Marta Martí nos ha resuelto algunas de las dudas más habituales que me han hecho muchas mujeres antes de pasar por el altar. He aquí algunas de ellas:

-¿Se puede llevar velo con traje corto o en ceremonias civiles?

El velo largo o el que cubre el rostro se sigue reservando para ceremonias religiosas, mientras que en ceremonias civiles se ha reinventado como complemento. Luego la decisión final siempre es de cada mujer, pero para mí es un complemento mágico.

-Materiales preferidos

El más popular sería el de tul de seda, pero nosotras cada vez apostamos más por otros tejidos como el bambú de seda, que lo hace especialmente bonito, o mantillas antiguas. Siempre en color blanco roto, marfil, beige...

-¿Mejor cara tapada o descubierta?

A mí personalmente me emociona cuando lo probamos en el showroom y lo colocamos justo en la parte superior de la cabeza para retirarlo hacia atrás... Ese momento es precioso, aunque una decisión muy personal de cada novia.

-¿Qué dice el protocolo al respecto?

En ceremonias religiosas el protocolo indica que no se podrá quitar hasta antes o después de iniciar el cóctel, aunque hoy en día es cierto que casi todas las novias se lo retiran justo al terminar la ceremonia o durante el aperitivo.

También hemos querido preguntarle a otra diseñadora, Lorena Merino, algunos de los aspectos más de tendencia de este accesorio, que puede convertirse en el principal protagonista de tu look nupcial.

-¿En qué parte de la cabeza se engancha exactamente?

Para colocar el velo en la cabeza hay que tener en cuenta dos variables; la primera es qué tipo de velo vas a llevar y la segunda es en función de tu peinado se tendrá que poner de una manera u otra. Ahí el papel del estilista y peluquero será fundamental. En su caso, Lorena suele integrar a veces el velo a modo de capa desmontable, muy sutil, que cubre hombros y espalda durante la ceremonía y que se usa siguiendo el protocolo del velo.

-Tipos de tocados, broches o peinas favoritos para llevarlo

Lorena emplea casi siempre el encaje en sus velos, por lo que tiene una clara preferencia por los adornos menos llamativos o invisibles, o por adornar con coronas de flores de aspecto muy natural, romántico y menos clásico y solemne pero que destacan igualmente por su por su elegancia.