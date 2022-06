Este es el tratamiento de manicura en seco que alarga el color y mejor el estado de las uñas durante todo el año

Si tenemos que pensar sobre cuántos tratamientos de uñas hemos hablado en esta temporada, estaríamos todo el día nombrando técnicas. Una nueva llegó, aunque no es ninguna novedad entre las expertas de manicura, seguramente la estés viendo en repetidas ocasiones en Instagram o TikTok, pero no sabes cómo se llama o qué ventajas tiene. Nosotras ya hemos hecho nuestra labor de investigación para responder a tres preguntas: cómo se llama, por qué tenemos que apuntarnos a esta tendencia y qué beneficios tiene para la salud de nuestras uñas. Porque no podemos olvidar, que al igual que cuidamos y mimamos el cabello, las uñas tienen que tener la misma protección y más si eres de cambiar de color de uñas cada semana. Con productos indicados para esta función, no tendrás ningún problema. De esta manera, el color y el brillo es duradero y no aparecerán esas manchas blancas o amarillas que son sinónimo de enfermedad.

Las uñas que estás viendo en redes sociales, tiene un nombre y es: manicura en seco. Es la alternativa a la técnica rusa. Se diferencia debido a que en seco no se utiliza agua y no se retiran las cutículas. Es muy popular en Estados Unidos, y cada vez más entre los salones de belleza en España. No pierdas detalle, porque te vamos a contar todo sobre la manicura en seco y por qué es una buena opción para este verano.

Manicura de María Pombo. FOTO: @mariapombo

Todas somos fans de las uñas de María Pombo, y más si lleva la manicura en seco con color. Con esta técnica no tienes que cortar, sino pulir. Este es el truco para que las uñas se mantengan perfectas, como si hubiéramos salido del salón de belleza. En España son pioneros con esta técnica, y por ese motivo, muchas famosas son clientas vips en espacios que son virales en redes sociales tanto por su decoración, como por el cuidado en las uñas.

Por cierto, aparte de no utilizar agua, tampoco se aplica ningún cosmético químico para ablandar la cutícula. En los centros de belleza, se emplean pequeños instrumentos eléctricos muy precisos, que la retiran sin necesidad de cortarla. Gracias a este proceso, el color del esmalte queda fijado en las uñas y el tono estará mucho más tiempo.

Todas aquellas mujeres que tienen los dedos o uñas pequeñas, y quieren provocar un efecto óptico de aumento, la técnica de manicura en seco es la indicada. Esto se consigue porque al cortar y pulir las cutículas, se provoca agrandar la base de uñas y, por lo tanto, los dedos se verán largos.

Por otro lado, al salir de los centros de manicura, tienes que seguir el mantenimiento de uñas en tu casa. Para que salga bien esta acción, aquí tienes cosméticos que potencian y cuidan la salud de las uñas.

TRATAMIENTO DE CUTÍCULAS (7,99 €)

Tratamiento en gel nutritivo para cutículas. FOTO: Sephora

FORTALECEDOR DE UÑAS (26,99 €)

Protección de uñas al momento. FOTO: ISDIN

CUIDADO DE UÑAS EN GOTAS (13,99 €)

Facilita el trabajo de las cutículas. FOTO: MANUCURIST

No solo es el esmalte en las uñas, también son todos los productos destinados para el cuidado. Como hemos dicho, al igual que protegemos el cabello, también las uñas, deben estar mimadas porque están expuestas a agentes externos como el calor, el sudor o la contaminación.