Manicura dálmata: el estampado más cool para uñas cortas que arrasará el próximo verano

Cualquier detalle en un conjunto es muy importante y muchas veces, un buen look no solo es por el vestido, traje, maquillaje o peinado, sino también por la manicura. En tendencias de uñas nada está hablado, un día se llevan muy largas con colores neón, y meses después todo el mundo quiere las uñas cortas con un estampado dálmata. Si, como estás leyendo, la nueva moda que está arrasando en Instagram es el print de un dálmata, y te podemos confirmar que cuando veas el resultado final saldrás corriendo al salón de belleza más cercano.

Teresa Sanz, influencer y creadora de contenido, es la culpable de querer esta nueva manicura. Sin ninguna duda, en primavera verás las uñas de los demás con este acabado. Después de copiar todas las manicuras que se ha hecho María Pombo el año pasado y este, ahora toca el turno de estar pendientes de cómo será la siguiente manicura de Teresa Sanz.

Los colores clásicos como el burdeos que lleva Sara Carbonero o el tono azul eléctrico de Anna Padilla son dos manicuras que siempre funcionan. Eso sí, si quieres arriesgar un poco y hacer un cambio de look en tus uñas, apuesta por el estampado dálmata. A nosotras nos encanta que las manchas sean en azul, pero puedes escoger un rosa palo, lila claro o amarillo mostaza.

Be Boo, Maison de Beauté o My Little Momó son tres salones de belleza para un acabado de diez en tus uñas. Si tus habilidades en manicura desde casa, no son de profesional, no dudes en acudir a estos centros. Ellos además te aconsejan qué color en la mancha del dálmata te quedará mejor. Al igual que con el cabello, el tono de la piel y la forma de la uña son los dos factores que se tienen en cuenta.

Seguro que recuerdas el estampado de vaca o efecto arcoíris que tanto nos obsesionó el verano pasado. Para ir abriendo boca, y para que empiezas a pensar en tus próxima vacaciones, te proponemos que añadas el estampado dálmata a tu nueva manicura.

¿Te atreves a recrear esta manicura en casa? Si eres más experta que Rosalía haciendo su propia manicura, te recomendamos varios productos para uñas. Al igual que es muy importante un buen pintauñas, también es vital el cuidado posterior.

LACA DE UÑAS (1,00€)

Laca de uñas rojo. FOTO: Sephora

HIGH GLOSS NAIL POLISH ESMALTE DE UÑAS (3,99€)

Laca de uñas enriquecidos con aceite de aguacate. FOTO: Primor

LÁPIZ ENDURECEDOR DE UÑAS (19,20€)

Lápiz con lágrimas de resina de cristal. FOTO: MAVALA

TACO PULIDOR (1,45€)

Taco pulidor para uñas. FOTO: SEMILAC

MYSTIC DECORACIÓN GLITTER UÑAS (5,99€)

Kit de decoración para manicura. FOTO: YOU ARE THE PRINCESS

TOALLITAS QUITAESMALTE EXPRESS (1,99€)

Toallitas quitaesmalte sin acetona. FOTO: BETER

Todos estos productos son esenciales en un neceser de profesional. Si quieres apuntarte a esta nueva tendencia de estampado dálmata, aquí tienes los mejores productos. Queda menos para el verano y para poder lucir con más tiempo nuestras uñas, principalmente porque con el frío están cubiertas por unos guantes.