Victoria Federica deslumbra Sevilla (antes del desfile de Dior) con el look más brillante y sexy hasta la fecha

Después de unos días en un hotel de lujo en Marbella, Victoria Federica ha aparecido en Sevilla para asistir al evento de una app de bodas en la capital andaluza done también han asistido influencers como Carla Hinojosa. ¿Estará en Sevilla para el desfile de Dior? Nosotras apostamos que sí. Y es que recordamos que el desfile tendrá lugar el jueves y en Sevilla no se habla de otra cosa, por no hablar de que nuestras celebrities e influencers patrias se están dando codazos para recibir la codiciada invitación al evento de moda del año en España. Así que nosotras apostamos que Victoria Federica será una de las grandes estrellas del desfile de Dior en Sevilla como ya hizo en París junto a Rihanna, veremos si nos equivocamos.

Pero antes, Vic ha asistido a este evento de una app de bodas con un impresionante look que ha dejado a todos con la boca abierta y volviendo a salir de su zona de confort. Si el fin de semana lo hizo con un vestido lencero para ser la invitada de boda más sexy, ahora ha vuelto a lucir un estilismo de lo más brillante y sexy a la vez. ¿Aún no lo has visto? Prepárate para alucinar, eso sí, con los 40 y pico grados que hace en Sevilla, no sabemos si era el más adecuado.

Victoria Federica junto a su inseparable amiga Rocío Laffón. FOTO: @rochilaffon

Victoria Federica ha apostado por una camisa blanca oversize transparente con un crop top de brillos encima, apostando por la tendencia de la superposición y de esos top brillantes que no dejamos de ver desde invierno. Todo eso combinado con unos leggings negros de efecto encerado y unos zapatos también en negro cerrados. No cabe decir que solo de verlas nos a sudores, pero oye, ella lo ha llevado con toda la dignidad posible.

Un maquillaje de nuevo marcado con los polvos de sol como protagonistas y de nuevo vuelta a su peinad favorito, la coleta pulida.