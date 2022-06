Victoria Federica se convierte en la invitada de boda más sexy (y a la vez elegante) con un espectacular vestido lencero verde

¡Qué vivan los novios! Eso es lo que debió pensar Victoria Federica mientras se iba iba de boda y su exnovio Jorge Bárcenas rompía el silencio en Telecinco para conceder su primera entrevista. Eso sí, habló perfectamente de nuestra royal más fashion y se derrumbó al hablar de la ruptura. Pero mientras, Vic deslumbraba en la boda de unos amigos con un espectacular vestido lencero satinado verde luciendo su faceta más sexy a la que no nos tiene tan acostumbraos. Si la última vez que vimos a Victoria Federica de boda lucía un kimono naranja, este sábado nos ha sorprendido con este look de invitada perfecta de lo más sexy y a la vez elegante con un vestido de lo más apropiado para la ola de calor en España.

Los años 90 han vuelto al mundo de la moda y el auge de los vestidos lenceros es una prueba de ello. Y es que, bien llevados, se convierten en un look de invitada perfecto para todas bodas que tenemos este verano y Vic lo ha dejado claro. Y si hay una opción que siempre nos ha encantado es la de los vestidos lenceros, por crear unos looks sexys a la par de elegantes que quedan ideales con unos tacones.

Aunque no sabemos si Victoria Federica lo ha lucido con tacones porque aún no hemos podido ver una fotografía del look entero, lo que si nos ha enamorado es esa impresionante espalda al descubierto que le da ese toque más sexy al vestido, por no hablar de precioso estampado de este vestido lencero satinado verde.

Para el maquillaje, Vic ha vuelto al ‘make up’ más bronceado a base de polvos de sol, ojos más marcadas y un labio más suave. Eso sí, esta vez ha sorprendido dejando atrás su famosa coleta ondulada para recoger su larga melena en un moño alto para lucir aún más la impresionante espalda del diseño.