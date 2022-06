Cuatro tips para comprar online y acertar con la talla

La queja sobre el problema de las tallas no es algo nuevo en el mundo de la moda. De hecho, nos atrevemos incluso a decir, que junto con el problema de la excesiva contaminación de la industria, la cantidad de desechos que genera y el tema de la explotación laboral son los tres puntos flacos del sector y a donde se dirigen todas las críticas. Si bien es cierto que respecto a los dos últimos estamos cada vez más concienciados, y las marcas sostenibles y responsables ya no son algo esporádico residual, si no casi una obligatoriedad, también lo es un modelo de negocio ético y con un precio justo, algo que muchos ya identifican también con ser sostenibles.

Pero parece que aún nos queda un largo camino por recorrer en cuanto al primero. Muchas son las propuestas que se han anunciado, incluso a nivel europeo, para unificar tallas y medidas. Algo que por alguna razón, a la hora de la verdad parece no llegar nunca. Esto supone un auténtico quebradero de cabeza especialmente a la hora de comprar online. Y es que podemos encontrarnos en una misma tienda con que necesitamos una 34 para una prenda mientras que en otra es la 38.

Conscientes de todo ello, hemos querido pedir ayuda a las chicas de Laazo80, una marca de ropa de Murcia especializada en ropa de invitada que tiene propuestas para todos los gustos y todas las tallas, y cuyo tráfico viene principalmente a través del comercio online. A ellas hemos querido preguntarles cuáles son los trucos infalibles para no fallar a la hora de elegir ropa por internet, y estos son sus consejos:

1. Medirte bien y conocer la composición de la prenda

No te fijes en las tallas, a no ser que conozcas muy bien la tienda y tengas varias prendas suyas. Lo mejor es fijarse en los tallajes y medir pecho, cintura y cadera, para saber qué talla es la nuestra según el fabricante. En este punto tenemos que tener en cuenta también la composición, ya que si un vestido tiene elastano, es posible que según también el modelo, ceda más o menos.

2. Apoyarte en el asesoramiento de los profesionales

Hay empresas de moda que cuentan con un chat en línea con horario comercial en el que puedes preguntar por cualquier cosa y te asesoran. Medidas, colores, disponibilidad, reposiciones … Además de profesionales, conocen perfectamente sus diseños y saben cuáles pueden dar más talla, cuáles menos y te ayudan a elegir la talla correcta si tienes dudas después de medirte.

3. Contrastar, para más confianza, por redes sociales, reseñas de google, reseñas de la web o los comentarios de otros compradores

Normalmente habrá en todas las tiendas de ropa reseñas de algún tipo, bien sea en la web, en google o en redes sociales con experiencias de otras usuarias sobre sus compras. Es mucho más útil de lo que piensas.

4. ¡Ser receptiva con todo el abanico de modelos!

Muchas veces pensamos que por tener ciertas tallas hay modelos que no son para nosotras porque se notan ciertas partes “que socialmente no deben notarse”, o enseñamos algo que creemos que no se debe enseñar y… ¡Para nada! Eres libre de utilizar el modelo que a ti te guste independientemente de cómo sea, qué enseñe, qué ajustado u holgado sea… ¡Vamos a intentar no dar por hecho que algo no es para nosotras por nuestra corporalidad, ya que no es así!