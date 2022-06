Ser la mejor vestido de la semana pasa por copiarle a Amelia Bono el top de volumen con flor de Zara que parece de lujo para ir de boda

Por algo Amelia Bono es una de las mujeres mejor vestidas de España y este semana ha querido recordárnoslo a base de lookazos diarios y esta vez ha vuelto a caer con una prenda de Zara que parece de lujo. Sí, amigas, estamos hablando del top con volumen y flor de la marca de Inditex que parece de lujo y que ya le hemos visto a influencers como Rocío Osorno. Porque después de que Uterqüe cerrara, Amelia Bono sigue buscando su marca favorita, como era antes la desaparecida del grupo Inditex. Esa marca que llenaba el armario y la maleta de la hija de José Bono. Y Amelia nos ha demostrado que también puedes recurrir a Zara para ser la invitada de boda ideal.

Un top de esos que te hacen el estilismo por completo y con el que no necesitas mucho más porque es de lo más especial y te va a funcionar para ser la reina de cualquier evento o para llevarlo con unos simples vaqueros a una comida de amigas. Lo que estamos seguras es que cuando te lo pongas todo el mundo te va a preguntar de dónde es. Y no nos extraña, porque desapercibida no vas a pasar. Además, Amelia Bono aún le ha dado su toque más personal y ha arriesgado para conseguir un look de lo más en tendencia que grita verano y bodas.

TOP FLOR VOLUMEN LIMITED EDITION (49,95€)

Top volumen flor. FOTO: zara

Se trata de un top de escote recto y tirantes finos ajustables en un olor arena de lo más espacial por la flor XL y co volante que tiene en la zona delantera. La espalda es nido de abeja y esto hace que se adapte al cuerpo y quede perfecto a todo tipo de mujeres, ya tengan mucho o poco pecho.

Además, Amelia Bono le ha dado su toque más personal con unos pantalones en un tono naranja rojizo de campana que estilizan al máximo a las chicas bajitas como ella.