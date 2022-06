Este top con el hombro al descubierto lo llevarán todas las cayetanas en Madrid para disfrutar de las terrazas por la noche

Nos encanta el estilo, o mejor dicho, todo el armario que tiene Isa Hernáez. Ella es una guía de inspiración al completo. Esto quiere decir que da igual si es lunes o domingo, siempre vamos a encontrar en su perfil de Instagram, alguna prenda o accesorio que nos sirva para triunfar. Como queremos ser diferentes y tener un look de 10 cuando salgamos a la calle, nos hemos metido en su perfil y no te vas a creer qué pieza hemos encontrado. La creadora de contenido, diseñadora y periodista de moda, nos mostró un top con el hombro al descubierto que todas las cayetanas van a querer desde ya. No importa si eres de Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia, porque te gustará tanto la prenda que va a ser tu mejor compra del mes.

Si todavía no conoces a Isa Hernáez y el estilo que tiene, hoy es buen momento. Tanto si quieres sorprender con una prenda “made in Spain” a una amiga, o quieres dar un toque sutil y elegante a tus conjuntos, el siguiente top que vamos a enseñarte, será tu solución.

No nos puedes negar que te hemos dejado sin palabras. Este top azul marino, con una manga larga abullonada, es perfecto para combinar con un pantalón blanco o una minifalda denim. Tanto si tienes 20, 40 o 50 años, esta prenda está diseñada para cualquier armario. Añade un toque informal, pero sin perder la esencia elegante.

Si estás cansada de llevar vestidos largos o blusas estilo masculino, la prenda que nos enseña Isa Hernáez es la joya para dar sentido a tu look. ¿De dónde? Pertenece a Simona Studio, una firma española que produce diseño local y siempre fabrica con materiales de alta calidad.

TOP LUCÍA RAYITAS AZUL (89,00€)

Top asimétrico azul. FOTO: Simona Studio

Con tan solo ver la imagen del diseño, no podemos añadir mucho más. Es un top fácil de combinar y que vas a meter en la maleta este verano. A nosotras nos tiene enamoradas este top, porque añade luz al rostro y tiene el color del verano: un azul que recuerda al mar.

Por cierto, este top asimétrico tiene una goma que permite adaptarse a cualquier tipo de cuerpo. ¿Cuál es el detalle bonito y especial? El lazo que tienes que hacer tú mismo al final de la manga completa. No te olvides de un color suave como el violeta. Así juegas al color block que este verano es tendencia top.