Aitana ha encontrado el mono con escote halter de firma española para brillar en las batallas de ‘La Voz Kids’

El concurso de ‘La Voz Kids’, entró en su fase más emocionante, las batallas, y no podemos ser más fans del programa. Los equipos ya están completos, que si fuéramos nosotras no sabríamos con quién no iríamos, si con Sebastián Yatra, David Bisbal, Aitana y Pablo López. Eso sí, si tenemos que pensar en quién es la mejor vestida, sin ninguna duda es Aitana. La cantante como siempre brilla, tanto por su estilo y maquillaje natural. En otras ocasiones, no nos hemos fijado tanto, pero en el último programa, la cantante de éxitos como Mon Amour o Berlín, escogió un mono con aberturas laterales de firma española. La prenda es ideal y a Aitana le va genial, porque crea un efecto de piernas infinitas. Ya te adelantamos, que después de descubrir quién es el diseñador español favorito de Aitana, te darás cuenta del potencial que hay en la moda española.

Aitana ha demostrado que la moda española, va más allá de Zara o todo lo que tenga que ver con Inditex. El diseñador es Jaime Álvarez, también conocido como Mans. Esta firma, tenía claro que nada más salir a la luz, quería ser el foco de la nueva forma de vestir con estilo masculino.

Después de ver una de las galas más emocionantes de ‘La Voz Kids’ y ver cómo son los equipos de cada uno de los jurados, también hemos podido conocer quiénes son los ayudantes. En esta ocasión, no vamos a hablar de la evolución de los concursantes o los piques del jurado, sino del look de Aitana.

Sinceramente, este mono con aberturas laterales, estampado violeta y cuello halter es una buena opción, para ser la mejor invitada de boda, comunión o evento especial con amigas. Sigue el ejemplo de Aitana, y deja la melena suelta y un maquillaje sencillo y limpio.