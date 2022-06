¿Quién dijo crisis? Aitana y Miguel Bernardeau pasean su amor por Ibiza

Llega el momento de descansar y cargar energía, tras unos meses de duro trabajo tanto para Aitana como para su pareja, el actor Miguel Bernardeau. Aitana y Miguel han disfrutado de unos merecidos días de descanso en Ibiza, donde han dejado claro que su relación se consolida y no atraviesa ninguna crisis.

La cantante y el actor ha compartido días de playa junto a la familia de Bernardeau. Ana Duato, madre de Miguel, mantiene una excelente relación con la extriunfita, que este año ha debutado incluso como actriz en una serie de Netflix y también en la serie “La Última” de Disney +, en la que ha compartido rodaje con su novio.

Durante las jornadas de playa, no han faltado los arrumacos y los besos entre los dos jóvenes, así como las risas y las partidas de palas al borde del mar.

Para celebrar el cumpleaños de la cantante, que cumplió 23 años el pasado lunes 27 de junio, ambos degustaron los platos de Cova Santa, un restaurante ubicado en el corazón de Ibiza, en San José, y construido alrededor de una cueva natural esculpida por el agua durante miles de años.

«Doy gracias a la vida por todo lo bonito que me ha regalado estos 23 años, pero sobre todo a mi familia y amigos. Da igual lo que hagas en tu vida si no estás rodeado de la mejor compañía, y de la gente que quieres. Me queda mucho por vivir, esta claro, pero siempre es bonito agradecer y darse cuenta uno de lo afortunadx que es, yo sin duda lo soy. De nuevo gracias, os quiero», afirmaba en sus redes sociales para dar gracias por las numerosas felicitaciones que ha recibido por su cumpleaños.