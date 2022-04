Cinco reglas que siguen las chicas francesas para lucir pantalones anchos esta primavera

Cualquiera que me conozca sabe que desde hace años el estilo de las francesas es quizás mi mayor obsesión en cuanto a tendencias estilísticas se refieren. Cierto es que también influido por las influencers nórdicas (que aunque no lo parezca, tienen bastantes puntos de conexión con las chicas galas). No importa el tiempo que pase, es ver una foto de iconos de estilo como Jane Birkin o Brigitte Bardot y automáticamente mi mente quiere convertir armario en el suyo. Algo que pasa todavía más cuando llega el buen tiempo.

Por eso siempre trato de analizar al detalle en cada look que veo cuáles son las prendas básicas que conforman su manual de estilo, desde los zapatos hasta los bolsos. Y cual ha sido mi sorpresa al descubrir últimamente una prenda que no me esperaba: los pantalones anchos. También conocidos como wide leg, pero eso sí, siempre en versión sastre, estos pantalones se han convertido en los favoritos de las francesas y ahora también en los míos. Solo necesité apuntarme estos trucos de estilo para saber llevarlos como toda una experta.

Lúcelos en clave casual

No pienses que estos pantalones solo son aptos para el trabajo, acompañados de camisas y tacones. Empieza a cambiar esa mentalidad y a llevarlos con zapatillas como unas Converse o New Balance, sudaderas o incluso con gorra beisbolera.

Ante la duda, blanco y negro

Si otra de las cosas que te agobian a la hora de cambiar esta prenda es la combinación de colores, apuesta por lo básico. Nada tan epítome del chic francés como el juego de blanco y negro que nos enseñó Coco Chanel.

Súmale prendas oversieze

Sabemos que los principios de la moda dicen que cuando llevas una prenda demasiado ancha en alguna parte del cuerpo, debes contrastarla con otras más ajustadas. Pero aquí no es así, y las parisinas nos dan la licencia para llevar todo el conjunto en clave oversize y no perder un ápice de estilo.

La rebeca, el mejor aliado

Nada mejor que unir en un mismo look dos prendas tan francesas como estos pantalones junto con la rebeca o cárdigan de punto. lo mejor es optar por un diseño femenino, que contraste con el pantalón, y más bien entallado y de punto fino. Llévalo por dentro de la cintura del pantalón a modo top.

Sin miedo a camisetas y tank top

Otra de las formas de restarle seriedad a esta prenda es mezclarla con camisetas básicas más bien anchas o los famosos tank tops de hombros al aire que tanto vimos el verano pasado.