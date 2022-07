10 prendas de las rebajas de Mango que vas a comprara ahora para llevar cuando llegue el frío

Con esta ola de calor, no puedes pensar en prendas para el próximo otoño/invierno, pero con las rebajas o no, tienes que ir mentalizando que es buen momento para ir renovando el armario. Un abrigo, una chaqueta vaquera, una falda con estampado o una blusa de manga larga, tienen que estar en tu armario. Aunque nuestras influencers y celebrities favoritas, están apostando por sus mejores bikinis o bañadores, hay que ser la más rápida y obviar las altas temperaturas, y tener los mejores looks para la próxima temporada. Si el año pasado, no paramos de ver sobrecamisas y diseños con colores fríos, en octubre verás el street style con la misma sintonía, aunque con algunas novedades. Zara ya no está dando pistas de cómo será, principalmente después de ver la última colección limitada protagonizada por Kate Moss.

¿Qué llevaremos la próxima temporada? Todavía nadie lo sabe, pero Mango nos está dando pistas de qué llevaremos la próxima temporada. Como nosotras somos expertas en captar tendencias, hemos recolectado las 10 prendas de las rebajas de Mango que necesitarás el próximo otoño. Todo el mundo te preguntará, cuándo fue el momento del verano en que conseguiste esa ganga.

CAZADORA BIKER DOBLE FAZ (29,99 €)

Cazadora biker con diseño oversize. FOTO: Mango

JERSEY RAYAS OVERSIZE (8,99 €)

Jersey de cuello alto. FOTO: Mango

ABRIGO LANA DOBLE BOTONADURA (69,99 €)

Abrigo de lana en color camel. FOTO: Mango

PETO VAQUERO CULOTTE (22,99 €)

Peto vaquero de algodón. FOTO: Mango

BOTA ALTA TACÓN PIEL (39,99 €)

Botas altas. FOTO: Mango

CHAQUETA ACOLCHADA SOLAPAS (12,99€)

Chaqueta acolchada negra. FOTO: Mango

AMERICANA TRAJE DOBLE BOTONADURA (29,99€)

Americana con cuello de pico. FOTO: Mango

PANTALÓN CROP CINTURA ELÁSTICA (15,99€)

Pantalón elástico negro. FOTO: Mango

VESTIDO ALGODÓN CUADRO VICHY (27,99€)

Vestido midi con estampado vichy. FOTO: Mango

BOTA SUELA TRACK (19,99€)

Botas con suela track. FOTO: Mango

Aquí tienes la mejor selección para este invierno de Mango. Nos hemos centrado en abrigos, chaquetas, botas o americanas, es decir, un poco todo para que tengas variedad y así, nadie te pueda decir que tienes un armario aburrido. Piensa que esto es un anticipo de todo lo que vendrá cuando haga frío, y ya necesitamos una manta o un jersey de colores para las noches que haga fresquito. Por cierto, como sabemos que buscas de todo, no nos hemos olvidado de unas buenas botas. Un zapato que sea cómodo y versátil, es fundamental en cualquier época del año. Si ahora tienes, unas alpargatas que no te quitas en ningún momento, con las botas de Mango que hemos encontrado, vas a estar enamorada todo el día.

Si el invierno pasado, no paramos de ver el animal print o tonos metalizados, según los expertos vamos a llenar nuestros armarios de tonos más fríos y de matices más elegantes. Será un invierno, que nos recuerde a los del norte de Europa. Eso sí, puede ser que todo cambie y para al día siguiente, todos llevemos colores vivos y alegres. No pierdas de vista, a María Pombo, María Fernández-Rubiés, Rocío Osorno o Paula Echeverría, grandes inspiraciones que siempre nos ayudan encontrar prendas ocultas entre nuestras marcas de confianza.