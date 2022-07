Zara se adelanta al otoño con esta blazer que enamoraría a la mismísima Blair Waldorf

¿Quién no recuerda el estilo icónico e irrepetible de Blair Waldorf? Si, perteneces a la generación Z y no has visto nunca la serie original de Gossip Girl, el nombre de Blair Waldorf, no te sonará de nada, pero no te preocupes porque Zara quiere que la conozcas y además, lleves prendas que este personajes, tendría en su armario del Upper East Side en Nueva York. Hace unas semanas encontramos el bañador drapeado de Amelia Bono o la falda midi que te hace cintura de avispa en Zara, ahora tenemos un blazer con lazos que es un flechazo al momento. Tiene un estilo preppy, es decir, pijo o cayetano, pero con un toque actual dentro de las tendencias de 2022. La prenda básica de Blair Waldorf eran las diademas, pero también este tipo de diseños, que sí lo viera ella misma en el escaparate de Zara en la Quinta Avenida, entraría corriendo, para que fuera suyo desde ya.

Está claro que un blazer en pleno mes de julio o agosto, no es la prenda que vamos a coger. Eso sí, el verano es buena ocasión para captar diseños de otoño e invierno, y ser la adelantada en tendencias en el nuevo curso. Si el uniforme de este verano, está compuesto por un chaleco estilo masculino y unas bermudas vaqueras, en los siguientes meses, cuando estemos buscando el abrigo, vas a llevar blazer preppy.

Así es Blair Waldorf. Una mujer con estilo pijo, pero con elementos muy llamativos para destacar entre las demás. Zara, seguramente para Blair Waldorf, sería una tienda para turistas y aficionados de la moda, pero si viera el siguiente blazer, se quedaría con la boca abierta y saldría con una bolsa de Zara.

No pierdas detalle, del blazer que vas a ver por los barrios más cayetanos de tu ciudad. A nosotras, nos enamoró al momento y solo estamos pensando, cuál sería la mejor opción para combinar.

Blazer con lazos negro delanteros de Zara (49,95€)

Blazer de cuello solapa y manga larga. FOTO: Zara

Parece un blazer sencillo, pero no lo es. El color blanco con lazos negros en la zona delantera, permite que sea fácil de combinar con un vaquero de tiro alto, un pantalón de pinzas o una falda midi. Gracias a ese cierre frontal, añade un toque elegante, sutil o atrevido con este blazer será muy fácil. Podrás utilizar este diseño tanto para una cena de noche, un sábado con amigas o para la vuelta a la oficina.