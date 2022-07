Victoria Federica se apunta al verano del pañuelo como top mientras sigue disfrutando con amigas de sus vacaciones de lujo en Ibiza y Formentera

No tenemos envidia, no tenemos envidia, no tenemos envidia... Bueno un poco sí, y es que mientras nosotras seguimos delante del ordenador, Victoria Federica está disfrutando del verano a cuerpo de rey (nunca mejor dicho), aunque en verdad sigue haciendo lo mismo que hacía durante todo el año, disfrutar de la vida de lujo que lleva en su nueva faceta de influencer de la Familia Real. Y esta vez lo está haciendo en Ibiza y Formentera con sus amigas. Cenas y comidas de lujo, hoteles de 5 estrellas y todas las actividades más demandas en la isla. Todo eso mientras Leonor y Sofía apoyan al fútbol femenino. Pero no solo nos da envidia, también nos está inspirando con los estilismos perfectos y más en tendencia que nosotras también querremos meter en nuestra maleta cuando por fin nos vayamos de vacaciones. ¿La última tendencia a la que se ha apuntado Victoria Federica? A la del pañuelo como top.

Por eso nosotras te vamos a explicar como hacer como Victoria Federica para ponerte tu pañuelo favorito a modo de top palabra de honor. Simplemente necesitas doblar tu foulard de forma alargada, rodear tu cuerpo con él y anudártelo donde prefieras. Haciendo la lazada por delante conseguirás un look más romántico, mientras que si dejas el nudo detrás, como Vic, obtendrás un top más básico y minimalista.

Victoria Federica disfrutando en Ibiza y Formentera. FOTO: @vicmabor

Eso sí, consejito del día, no tomar el sol con un bikini con tirantes anudado al cuello porque luego te pasará como a Victoria Federica y cuando quieras lucir diferentes escotes este verano se te va a notar los tirantes del bikini y eso desluce mucho el estilismo como le ha pasado a ella.

Un pañuelo a modo de top que Victoria Federica ha lucido con una cadena plateada, pendientes largos y su larga melena mojada. Eso sí, cero maquillaje que para eso la nieta del Rey está con un bronceado envidiable.