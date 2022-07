Carmen Gimeno y cómo convertir un vestido mini de Zara en una blusa elegante, cómoda y atemporal

Para todas aquellas que tienen una diseñadora a nivel personal, y quieren jugar con las prendas para crear nuevos looks, nosotras te vamos a enseñar por dónde empezar. Carmen Gimeno es nuestro mejor ejemplo para reconvertir conjuntos, principalmente porque convirtió un vestido mini de Zara en una blusa que queda ideal. Carmen Gimeno, siempre es nuestra recomendación, cuando tenemos que pensar en looks elegantes, cómodos y versátiles para mujeres de 50 0 60 años. Ella siempre tiene esa prenda de Zara u otra marca, que puedes compartir con tu madre, mejor amiga o hermana. Eso sí, cuando veas cómo es el conjunto final de Carmen Gimeno, puede ser que no te llame la atención y te dé calor, pero recuerda que ella disfruta de sus vacaciones en el País Vasco y el clima es diferente, es decir, vas a necesitar una blusa de manga larga o una chaqueta fina.

Los colores del verano inundan las imágenes de Instagram y Carmen Gimeno, no nos podía fallar. El naranja y si tiene estampado, es una compra segura. No te olvides, de un cinturón para convertir este vestido de Zara en una blusa. Este truco es muy habitual, pero parece que este verano lo veremos mucho en el street style.

Con las altas temperaturas no nos apetece mucho llevar una blusa de manga larga con un pantalón largo, pero si viajas al norte, te aseguramos que sí. Carmen Gimeno luce como nadie este tipo de conjuntos, y nosotras nos lo guardamos para cuando empiece el frío.

¿Quieres este vestido mini de Zara que también sirve como camisa? Nosotras, lo hemos encontrado. Somos unas auténticas expertas en cazar tendencias.

VESTIDO CORTO ESTAMPADO (29,95€)

Vestido corto de manga larga y escote en pico. FOTO: Zara

Este vestido corto o camisa larga de Zara es todo lo que necesitamos este verano. No pierdas tiempo, porque te aseguramos que dentro de unos días o minutos, se hará viral y estará agotado.