La locura de los chalecos no pasa de moda y te enseñamos 7 que tienen que estar en tu armario

No estamos seguras si María Pombo fue la causante de nuestra locura por los chalecos, pero sí que fue la culpable de que tuviéramos este tipo de prendas en el armario. Tanto el chaleco que llevó en el programa de Bertín Osborne o el diseño viral de Zara que comparte con Carmen Gimeno, todas nos hemos comprado un chaleco de alguna firma y más en estas rebajas. Es una prenda que no pasará de moda, y además sienta genial con un top noventero en verano o con una camisa blanca de manga larga en temporada de otoño e invierno. En otras palabras, el chaleco es una prenda atemporal que cualquier mujer de 20 a 60 años, debe tener en su armario o maleta de viaje. Si has llegado tarde a esta moda, no te preocupes porque todavía estás a tiempo de tener los mejores diseños y así aprovechar las segundas rebajas.

Por cierto, entre los 7 chalecos que hemos encontrado para que arrases con tus mejores looks, hemos encontrado uno en Zara que será viral. Especialmente, su diseño será el causante, porque el gigante de Inditex dio la vuelta a la confección clásica. Como es de costumbre, aquí tienes los chalecos más bonitos, elegantes y versátiles para ser la mejor vestida y ganar muchos likes en tus looks en Instagram.

¿Has visto lo bonito e ideal que queda este conjunto de dos piezas? No importa, si eres bajita o con caderas anchas, el chaleco es una prenda fácil y cómoda, que además no da calor y en estos días es muy importante llevar ropa ligera.

Sigue nuestros consejos y todo el mundo te preguntará de dónde es tu chaleco y cómo has conseguido el diseño, que todavía ninguna influencer lleva.

7 chalecos para el verano.

CHALECO BUSTIER SOLAPAS (35,95€)

Chaleco tipo bustier de escote corazón. FOTO: Zara

CHALECO DE TRAJE EN DENIM (7,99 €)

Chaleco denim con estampado. FOTO: H&M

CHALECO FRANELA LANA (25,95 €)

Chaleco de cuello pico. FOTO: Massimo Dutti

CHALECO TAILORING (12,99 €)

Chaleco amarillo con botones. FOTO: bershka

CHALECO DE VESTIR CIERRE CINTURÓN (29,99 €)

Chaleco blanco con cinturón. FOTO: Pull&Bear

CHALECO CROPPED (9,99 €)

Chaleco con solapa, corto y cruzado. FOTO: Lefties

CHALECO ESTILO MASCULINO (122,5 €)

Chaleco de rayas con escote en V y una abertura cruzada en la parte delantera. FOTO: Sandro Paris

Así son los siete chalecos que debes tener en tu armario, desde este mismo momento. Con esta prenda, no vas a fallar nunca porque conseguirás añadir un toque elegante a cualquier outfit y si eres de usar looks monocolor, con un chaleco que tenga un tono vibrante y alegre, darás ese matiz de estilo que estabas buscando hace tiempo.

Por otro lado, un dos piezas siempre es una solución rápida y efectiva ante una cena improvisada o un evento especial. Puedes utilizar sandalias o deportivas, es decir, cualquier tipo de zapato es válido con este tipo de prendas porque tiene esa facilidad de combinar con todo. Si con pantalones largos se te hace pesado y no soportas el calor, opta por un short de lino.