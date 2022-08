Esta es la tendencia de vestidos que vas a llevar los próximos 6 meses

Metidas de lleno en pleno mes de agosto podríamos dividir a la población entre aquellas que se encuentran en la playa disfrutando del sol, en la ciudad, aprovechando las famosas verbenas de agosto bajo la ola de calor, o incluso en algún destino rural, aprovechando todo lo que los pueblos tiene para ofrecer. Y seguramente todas nosotras, estemos donde estemos, tenemos algo en común en este momento, una maleta llena de ropa veraniega, compuesta por bañadores o bikinis, algún que otro short, sandalias y vestidos ligeros.

Lo que podríamos llamar el armario cápsula del verano por excelencia, que tira de prendas sueltas, ligeras y de materiales casi etéreos para hacer frente a las altas temperaturas o simplemente lucir moreno se ha apoderado de todos nuestros looks desde hace ya varios meses. Por eso no es ninguna sorpresa para mi que cundo hablo con algunas de mis amigas me digan que sus ojos ya se sienten irremediablemente atraídos hacia las nuevas colecciones del próximo otoño.

Son muchas las tiendas que empiezan a llenar sus escaparates y también sus percheros con las nuevas tendencias de la temporada, y esto es con prendas más abrigadas, casi invernales. Y como no podía ser de otra manera, nosotras hemos querido cumplir con nuestro trabajo para sacar cuáles serán las prendas que no vamos a parar de llevar en los próximos meses.

Entre todas ellas, ha habido una que ha llamado poderosamente la atención. Primero porque se repite en una u otra forma en todas las tiendas de cabecera. Segundo porque me parece una prenda fácil y sencilla de combinar con otro mi armario, tanto de otoño como de invierno. Y tercero y no por ello menos importante, porque hace apenas unos días, una de las musas de estilo más atemporales que hay, Sienna Miller, ha pisado una alfombra roja con esta prenda. Hablamos del vestido de punto, que alguna adelantada no ha podido esperar para llevar.

Vestido en punto de canalé, de H&M (39,99 euros)

Vestido en punto de canalé, de H&M FOTO: H&M

Vestido de punto midi, de COS (99 euros)

Vestido de punto midi, de COS FOTO: COS

Vestido punto con escote cuadrado, de Zara (29,95 euros)

Vestido punto con escote cuadrado, de Zara FOTO: zara

Vestido punto lazo, de Mango (29,99 euros)

Vestido punto lazo, de Mango FOTO: Mango

Vestido acanalado de punto con mangas de campana, de NA-KD (80,95 euros)

Vestido acanalado de punto con mangas de campana, de NA-KD FOTO: NA-KD

Aunque según vaya entrando el frío veremos a los modelos de manga larga ganar partida a los sin mangas, lo cierto es que estos últimos también son perfectos para el entretiempo, combinados con una cazadora o una gabardina. Por lo demás, las tiendas apuestan por llevarlo en un solo tono liso, aunque la variedad de colores es bastante amplia.