¿Qué no puede faltar en tu maleta de vacaciones? Todos los imprescindibles que las chicas que mejor visten siempre llevan a la playa

Parece que hasta que no llega el 1 de agosto, no sentimos verano, como si fueran vacaciones. Pero, ya está aquí. Llegó agosto y con él, nos toca hacer las maletas para pasar unos días de vacaciones fuera de Madrid (o de las ciudades del interior) buscando la playa en Marbella, Ibiza o Valencia. Cualquier destino es bueno, si hay playa y desconexión. Pero, si de algo no se olvidan las chicas que mejor visten antes de viajar a cualquier destino, es de sus impresincindibles en su maleta de vacaciones. Sí, aquellos productos, prendas o accesorios que no pueden faltar en su escapada y con el que, estamos seguras, no podrían continuar su camino.

Vestido corto volumen de Zara (39,95€)

Nuestras vacaciones de verano no pueden empezar sin un vestido negro de nuestro fondo de armario para aquella noche de fiesta que nos espera en nuestras (ansiadas) vacaciones. Elegimos este vestido corto negro con volumen de Zara (39,95€) con el que brillaremos en cualquier lugar.

VESTIDO CORTO VOLUMEN FOTO: zara

Toalla individual Sea Storm Verde de Futah (45€)

Nada puede ser más imprescindible que una toalla si viajas a un lugar con playa o piscina. Elegimos una de las toallas de Futah que se realizan con los mejores materiales y se inspiran en la naturaleza. Son toallas que han ido evolucionando desde que nacieron en las costas del Algarve y que ahora llegan a España.

Sea Storm Verde Toalla Individual FOTO: Futah

Sombrero Jacquard de Zara (25,95€)

Pasear, bajo un bonito atardecer de Ibiza, con este sombrero trenzado con detalle de cuerda combinada a contraste de Zara, te hará sentir como si fueras la mismísima María Pombo, que también metió este accesorio en su maleta de vacaciones para combinar con sus irresistibles looks veraniegos.

SOMBRERO JACQUARD FOTO: Zara

Skin Restructuring Cream de Maribel Yébenes (145€)

En nuestro neceser no puede faltar la crema Skin Restructuring Cream de MY YÉBENES que será tu aliado para día y noche. Su composición es rica en colágeno, silicio, aceites vegetales y elastina aportan a la piel la firmeza y flexibilidad que con el paso del tiempo se va perdiendo. Además, es perfecta para mantener hidratado nuestro rostro después de la exposición al sol.

SKIN RESTRUCTURING CREAM FOTO: Maribel Yébenes

Alpargata ‘Ibiza’ con cuña Charo Ruiz x Castañer (149€)

Desde que la Reina Letizia pusiera de moda las sandalias de esparto con cuña, este verano, se ha convertido en un imprescindible en cualquier equipaje de fashion victim. Decidimos incluir en nuestra maleta, las exclusivas alpargatas diseñadas por Charo Ruiz junto a Castañer y que ya llevó Violeta Mangriñán en su paso por Ibiza. Son ideales y el sofisticado diseño, te conquistará.

Alpargatas 'Ibiza' de Charo Ruiz X Castañer FOTO: Charo Ruiz x Castañer

Gorra Origins Red&Blue de Oblack (34,95€)

Ir a la playa, salir del mar y evitar que los rayos de sol estropeen nuestro pelo, es importante. Por ello, no podemos olvidar, incluir una gorra de la firma Oblack, que ya llevaron rostros conocidos como Omar Montes o Rauw Alejandro, y lucir un look sport chic en nuestro paso por las orillas del Mediterráneo.

GORRA ORIGINS RED&BLUE FOTO: oblack

Une Rose de Obvius Parfum 9ml (25€)

Por último, no podemos olvidarnos de incluir una fragancia aromática, con mucha personalidad y, sobre todo, de talla pequeña, para que no tengamos problema en el aeropuerto. Un perfume que podrás encontrar (en exclusiva) en Sephora y que huele, espectacular.

Une Rose de Obvius FOTO: sephora

Recuerda, este verano, el equipaje de las chicas que mejor visten estará lleno de pasión, buen gusto y ganas de vacaciones ¡te esperamos en el destino!