Las zapatillas Adidas más casuals de Vicky Martín Berrocal son elegantes hasta con camisa azul en Saint-Tropez

¿Quién dijo que un look con zapatillas no podía ser elegante? Pues Vicky Martín Berrocal nos acaba de demostrar que es mentira, y lo ha hecho en su viaje a Saint Tropez. Por algo Vicky Martín Berrocal se convierte cada año en una de las españolas mejor vestidas. Y nos ha vuelto a demostrar el motivo, ella es elegancia y moda, se ponga lo que ponga. Y ella y su hija, Alba Díaz, tienen el mismo estilo. Está claro que ambas se piden consejo, pero también se roban (en el buen sentido de la palabra), vestidos, faldas, chaquetas o zapatillas de deporte. Vicky Martín Berrocal y Alba Díaz son una gran inspiración y nos encanta ver imágenes de ellas, dos juntas en Instagram, con el mismo look o con prendas que son de la otra. Y las zapatillas se han convertido en el calzado favorito de madre e hija.

Vicky Martín Berrocal en Saint-Tropez. FOTO: @vickymartinberrocal

Esta vez ha sido Vicky Martín Berrocal la que las ha elegido para viajar hasta Saint-Tropez con un look de lo más elegante. Después de pasar unos días de ensueño con su hija, Alba Díaz, su hermana y su madre a este idílico hotel para desconectar, Barceló Punta Umbría Mar que te ayudará a desconectar, a reencontrarte y a vivir experiencias sensoriales únicas. Un hotel que te da la opción de descubrir el midfullness en una experiencia única con vistas a la playa o un tratamiento détox con extracto de café que depurará tu piel en su experiencia Wellness. La unión perfecta de su querida Andalucía y su Portugal del alma. P. Y de ahí, pasando por Madrid y directa a Saint-Tropez. Sin duda, un verano envidiable el de Vicky.

Stories de Vicky Martín Berrocal. FOTO: @vickymartinberrocal

Vicky Martín Berrocal ha combinado las zapatillas Adidas más casuals con un pantalón ancho de vestir y una camisa azul. O lo que es lo mismo, lookazo de aeropuerto perfecto o para viajar en tren. Porque una camisa siempre nos ayudará a no morir de frío con el aire acondicionado alto.