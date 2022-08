Vicky Martín Berrocal y el posado del verano en agosto con el bañador de ‘efecto tipazo’ que necesitan todas las mujeres de 49 años en su maleta

¿Quién dijo que en agosto no se podía hacer el posado del verano? Pues Vicky Martín Berrocal acaba de demostrar que sí se puede y de la mejor manera. Y es que la diseñadora sevillana sigue disfrutando de sus vacaciones en Punta Umbría con las mujeres de su vida, y si nota que está con su hija Alba Díaz, que como buena influencer le está haciendo fotones a Vicky con sus looks de vacaciones. Si el otro día rompía Instagram con un vestido cut-out negro de Zara, o con el caftán que compró en Portugal, hoy lo hace con este bañador de ‘efecto tipazo’ de Red Point que todas las mujeres de 49 años (o más) van a querer meter en su maleta de vacaciones. Y si ya has vuelto de ellas, vas a buscar un amigo con piscina para poder estrenarlo.

Porque bañadores de verano hay muchos, pero no todos tan bonitos y de ‘efecto tipazo’ como este de Vicky Martín Berrocal. El bañador con escote palabra de honor que destaca, principalmente, por los detalles drapeados en el pecho. Estos crean un efecto visual que a las expertas en moda les encanta. Y es que ayudan a estilizar mucho la figura y sientan de maravilla. Aunque Vicky no lo necesite con su tipazo.

Los diseños drapeados recogen muy bien la silueta y, además, con esto conseguimos que haya una facilidad de movimiento y una comodidad indiscutible.

Bañador Sali, de Red Point (84,90 euros)

Bañador drapeado. FOTO: Red Point

Un bañador de nueva colección de mujer que está disponible en negro o en rojo. Un diseño de línea lisa de continuidad con drapeados de microfibra muy fina en color negro, bañera foam B. Y no nos puede gustar más como lo luce Vicky Martin Berrocal, con su posado de verano en la arena con su melena suelta y gafas de sol que le dan aún más ese toque de diva.