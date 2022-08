El último vestido cut out más tendencia (y rebajado) lo tiene Carmen Lomana y es la elegancia eterna hasta para llevar con chaqueta en otoño

Llueve en Madrid mientras la mayoría regresa a la oficina y nosotras mientras, solo podemos pensar en el vestido cut out de Carmen Lomana. Sí, ese que no le hemos dejado de ver en todo el verano en blanco y negro y que ahora también se ha convertido en nuestra obsesión para septiembre. Y para eso ha elegido el vestido cut-out de la colección de Tamara Falcó para Pedro del Hierro con el que no ha dejado de brillar en todo el verano en Madrid y en Marbella, ya sea en su versión en blanco o negro, pero siempre apostado por la tendencia del cut out y con sandalias doradas. ¿Qué pensábamos que no íbamos a llevar más vestidos cut out en septiembre? Pues sí, pero Carmen Lomana ha hecho que cambiemos de opinión y nos lo queramos poner hasta con chaqueta y botas cowboy por Madrid para los primeros días de otoño 2022.

A primera vista, los vestidos cut out pueden parecer algo desafiantes para ser elegantes y además a todas las edades, pero Carmen (elegancia) Lomana nos ha demostrado que es todo lo contrario y que no hay edad para lucir una prenda de este estilo. Y lo ha hecho para lucir tipazo como ya hizo la misma Reina Letizia o Tamara Falcó. Una de las grandes tendencias de verano 2022 que muestran la figura femenina con sensualidad y total elegancia y que nosotras vamos a seguir llevando en septiembre. Lo vimos en el minivestido cut out que llevó la supermodelo Kristen McMenamy en Valentino o en los diseños de Carolina Herrera, las siluetas en A de Michael Kors o el minivestido de Dior y ahora son nuestras celebrities patrias la que lo lucen.

Stories de Carmen Lomana disfrutando de las últimas noches de verano FOTO: @carmen_lomana

Margarita. Vestido largo lino, de TFP (rebajado a 134 euros)

Vestido Margarita. FOTO: TFP Pedro del Hierro

Se trata de este vestido largo de lino con escote asimétrico, manga abullonada y entallado en cintura con abertura lateral y falda evasé. Un diseño ‘made in Spain’ que pertenece a la segunda colección cápsula exclusiva de Pedro del Hierro y TFP by Tamara Falcó. ¿Quién se apunta a llevarlo con botas cowboy y chaqueta en septiembre por Madrid?