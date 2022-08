Mar Flores tiene claro que las invitadas de boda de otoño 2022 van a seguir apostando por los vestidos naranjas tan en tendencia para resaltar el bronceado

Acabas ya casi todas las bodas de verano, nosotras ya solo podemos pensar en todas esa bodas mágicas que nos trae el otoño. ¿Hay algo más bonito que una boda en octubre o noviembre? Paisajes de cuento, vestidos con capa y manga larga, hojas caídas... Y en todo eso hemos pensado al momento al ver este lookazo de invitada que se ha marcado Mar Flores dejándonos claro que el color naranja va a seguir siendo tendencia para los vestidos de invitada de boda este otoño 2022. Porque después de no dejar de verlo, llevarlo y comprarlo este verano, aún no nos hemos cansado de él. Y no solo eso, porque el color naranja es un tono por excelencia del otoño y además ahora nos va perfecto para resaltar al máximo el bronceado perfecto de verano que tanto soñamos con alargar. Y si a sus 53 años, Mar Flores lleva todo el verano marcándose los mejores posados de la temporada en bañador y en bikini, ahora termina agosto con esta maravilla de vestido de Roberto Diz para el que desfilo hace unos meses en la pasarela de Madrid.

El look lo firma Roberto Diz, su diseñador de cabecera con esta maravilla de vestido naranja que se ha convertido en el color por excelencia de las invitadas de boda más elegantes este verano y nosotras, como Mar Flores, nos negamos a dejar de llevarlo este otoño. La paleta cromática más adictiva se debate entre el color coral, pasando por el mandarina, el naranja flúor o el caldera más otoño. Además, su punto cítrico y vitaminado es perfecto para potenciar el bronceado estival, por eso no es de extrañar que se haya convertido en el predilecto de las más influyentes y las mujeres mejor vestidas de España.

¿Por qué un vestido naranja favorece a todas las mujeres?

El color naranja, en concreto los vestidos naranjas -en toda sus versiones-, se han postulado como los favoritos del momento. Favorece a todas las chicas y mujeres, bien seas rubia o morena, es el sustituto perfecto del rojo y rosa, te hace parecer más morena y aporta alegría y luz al rostro. ¿Qué más se puede pedir? Que Mar Flores nos deje esta maravilla de vestido para todas nuestras bodas de otoño 2022.