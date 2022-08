Mar Flores tiene el conjunto de cuadros vichy para despedir el verano por todo lo alto

Tengo que reconocer que siempre he sentido una particular fascinación por la ropa de baño que parece de calle y viceversa. Me refiero principalmente a esos bañadores que parecen bodies o bikinis cuyos tops pueden pasar por cualquier de los que tengas en tu armario y que son perfectos para combinar con shorts en verano. Pero por otro lado también está la ropa de calle que tiene tintes de bañador o bikini, algo que pasa mucho sobre todo si se trata de prendas de inspiración surfera. Y es que los bañadores han adoptado en los últimos años muchas de las características de esta ropa deportiva, como la manga larga o el cuello alto.

Las referencias inevitables al neopreno son constantes en las tendencias veraniegas de cada año, ya sea que hablemos de ropa de calle o de baño. Y nosotras no podemos negar que nos encanta. Pero no somos las únicas, ya que parece que algunas de nuestras famosas favoritas también han caído sucumbidas ante este tipo de ropa. La última ha sido Mar Flores. La modelo nos ha dejado uno de los looks veraniegos que más nos han gustado hasta la fecha, gracias a un conjunto de dos piezas con un bonito estampado de cuadros vichy, (uno de los imprescindibles del verano que ya han lucido otra famosas como Vicky Martín Berrocal).

El estilismo en cuestión consta de un crop top de manga larga y cuello alto en negro y blanco con un micro short a juego de cintura alta, ambos de la firma Michael Kors. Una prenda nada fácil de llevar esta última que Mar Flores consigue defender con mucho estilo, demostrando así que los shorts, por cortos que sean, no están vetados para las mujeres de más de 50 años si sabes llevarlo en el momento adecuado y con las prendas y accesorios correctos.