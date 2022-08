Violeta Mangriñán se convierte en toda una Motomami de verde en Marbella con el último vestido corsetero del verano de Zara para resaltar el bronceado

No solo Carmen Lomana sigue disfrutando de Marbella en este último día de agosto, hasta la maravillosa Costa del Sol también ha viajado Violeta Mangriñán unos días junto a su novio y su suegra para disfrutar de unos días de vacaciones y relax después de dar a luz a su primera hija, Gala. Y lo ha hecho por todo lo alto, como una buena Motomami. Si ya embarazada, Violeta Mangriñán se convirtió en una de las más sensuales, ahora ya como mamá lo sigue haciendo. Pero no solo nos hemos fijado en este maravilloso vestido corsetero verde de Zara con el que ya arrasó Rocío Osorno este verano, y que se va a convertir en nuestro último vestido de Zara para resaltar el bronceado. Nosotras nos quedamos con el mensaje que está mandado Violeta Mangriñán a través de su cuenta de Instagram sobre la recuperación del cuerpo de una mujer después del parto. Y nosotras solo podemos aplaudirle, al igual que a María Pombo y su alegato sobre no preguntarle a una mujer si está embarazada. Ese es el poder que tiene con su altavoz mediático nuestras influencers y así nos gusta que lo usen. ¡Bravo!

Violeta Mangriñán con vestido de Zara. FOTO: @violeta

Pero volviendo a centrarnos en el vestido de Zara. ¿Puede ser más perfecto para resaltar el bronceado de agosto? Que llega septiembre pero no con eso queremos dejar de lucir como todas unas chicas de septiembre con el brillo en la piel y en la mirada, ya sea por la lujosa Marbella o de fiesta por Madrid.

Violeta Mangriñán con vestido de Zara. FOTO: @violeta

Vestido corsetero satinado, de Zara (39,95 euros)

Vestido corsetero. FOTO: Zara

Estamos hablando sí, de esta maravilla de vestido de escote con aros y tirantes finos de estilo corsetero de Zara que ha triunfado este verano y vuelve a estar disponible en web, aunque con el ‘efecto Violeta’ no aseguramos que pueda durar mucho disponible. ¿El último vestido del verano? Sí, lo digo.