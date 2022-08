Solo Carmen Lomana se puede despedir de agosto en Marbella con este lookazo con vestido boho y un complemento de lo más pirata

Porque Marbella es bonita y mágica hasta en una mañana de lluvia. Normal que lo piense Carmen Lomana mientras disfruta de los últimos días de agosto antes de volver a Madrid. Y lo hace de la mejor manera, con mucho relax, tormenta de verano y uno de sus desayunos favoritos en la Costa de Sol. Así normal que no quiera volver a Madrid, nosotras nos apuntábamos ahora mismo a ese súper desayuno de nuestra querida Carmen Lomana. Pero es que como ella no hay dos. Y solo nuestra socialité favorita puede derrochar tanto estilo con este último look de agosto con un vestido boho de lo más romántico para resaltar su bronceado marbellí y el complemento estrella del verano que ella ha elevado a elegancia pura: el pañuelo en la cabeza.

Estamos en pleno entretiempo aunque no lo parezca y Carmen Lomana nos lo está recodando con sus looks, él último de ellos con un híbrido de estas dos temporadas que nos parece ideal. Pero no es la primera vez que Lomana apuesta por este complemento en los últimos meses, ya que antes de que arrancará el verano nos sorprendió con una maravilla de look en Madrid con vaqueros, chaqueta de Chanel y un elegante pañuelo a la cabeza. Y recordando esa imagen, solo podemos desear que Carmen Lomana vuelve a Madrid para recuperar sus looks diarios en la ciudad que nos adelanten todo lo que llevaremos este otoño 2022.

Pero poco se habla de esta maravilla de último vestido de agosto con el que nos ha sorprendido Carmen Lomana, porque no puede ser más romántico y boho a la vez. Un vestido que nos parece perfecto para seguir llevando por las calles de Madrid con botas cowboy y una chaqueta vaquera para darle ese toque más slow y ya pensando en el otoño que tanto nos gusta.