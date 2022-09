La verdadera chaqueta de Motomami ya la ha llevado Rocío Osorno por las calles de Madrid y nosotras la podemos comprar en Bershka

Nunca digas nunca. Y eso es todo lo que te va a pasar con la tendencia Motomami, que no hace falta que seas Rosalía para no dejar de lucirla este otoño. Y no lo decimos solo nosotras, también Rocío Osorno que ya ha lucido la chaqueta más Motomami del otoño 2022 por las calles de Madrid. ¿De dónde es la cazadora de Rocío Osorno? Pues de Bershka amigas, y es una maravilla. Y nosotros solo pedimos que Rocío Osorno nos deje de crear necesidades. Primero fue el vestido rosa más bonito para las bodas de octubre y después las sandalias joyas del otoño de Mango, y ahora llega con esta biker de lo más motera que te hace el look con poco. Un estilo que nunca hubiéramos apostado por verle a la influencer sevillana, que es pura elegancia siempre, pero que no le puede quedar mejor. Así que nuestra conclusión es, sí Rocío Osorno puede llevar la chaqueta Motomami, nosotras también.

Stories de Rocío Osorno con la chaqueta de Bershka. FOTO: @rocio0sorno

Una Motomami es una mujer fuerte, luchadora y decidida, pero también con dudas e inseguridades. En sí, significa fuerza (moto) y fragilidad (mami). Según contó Rosalía, es en honor a su madre, que siempre iba en moto y, por tanto, ella también. Y todo eso se ha convertido en una tendencia de este otoño 2022 que ya encontramos en Bershka o también en la nueva colección de Zara. ¿Necesitamos una chaqueta Motomami? La necesitamos en nuestra vida, nuestro armario y nuestros looks.

Se trata de esta cazadora tipo biker y de estilo carrera que parece salida de una parrilla de Fórmula 1. Vamos que la podría llevar el mismo Carlos Sainz o Fernando Alonso.

Cazadora biker efecto piel racing, de Bershka (39,99 euros)

Cazadra biker. FOTO: Bershka

¿Cómo combinar una chaqueta Motomami? Pues Rocío Osorno nos ha dado las claves. Solo necesitamos unos pantalones negros de tiro alto, un top negro, cinturón y zapatillas. ¡Y lookazo Motomami!