Las mujeres más elegantes de 50 años vuelven a la oficina al más puro estilo Blair con blazer crop de lazos de Zara, vaqueros anchos y bailarinas

La echábamos de menos y ya está de vuelta. Carmen Gimeno ha vuelto a dejarnos sus looks perfectos para las mujeres de 50 años más elegantes en su cuenta de Instagram. Y ha vuelto por todo lo alto con un look de esos de Zara que son perfectos para la vuelta a la oficina con el máximo estilo y elegancia. ¿Aún no lo has visto? Pues prepárate porque las mujeres de más de 50 años vienen pisando fuerte esta semana. Si ayer era Ángela Molina y su maravilloso look de Miu Miu, o Carmen Lomana como toda una dama de rojo, hoy es Carmen Gimeno y esta blazer de Zara al más puro estilo Blair Waldorf de Gossip Girl para volver a la oficina con estilo, tendencia y comodidad.

Y es que no hay nada más tendencia este septiembre que una blazer con vaqueros, en todos sus formatos y la cortita como la de Carmen Gimeno es perfecta para las chicas y mujeres bajitas, ya que estiliza por su corte y más si la utilizas con unos pantalones de tiro alto que estilicen aún más. Pero no cualquier blazer, porque esta de Zara no puede ser más bonita y elegante. ¿Nos vamos de compras a Zara esta lunes? Yo confieso que ya he caído en este fichaje de septiembre.

Es que las blazers cropped son precisamente unas de las americanas que más veremos en el street style de este otoño 2022, después de inundar las nuevas colecciones de muchas de nuestras firmas favoritas como Chanel, Prada o Versace.

¿Por qué estilizan tanto las blazer cortas a todas las mujeres?

Con un corte por encima del ombligo o por debajo del pecho, a la altura de las costillas, las chaquetas cropped llegan a nuestros armarios para ser llevadas con pantalones vaqueros, shorts y faldas con un tiro muy alto. Todo eso hace que visualmente se alargue la figura y parezcamos más altas y delgadas.

Blazer corta lazos contraste, Zara (49,95 euros)

Blazer crop lazos. FOTO: Zara

El look perfecto para volver a la oficina para las mujeres de 50 años: blazer cortita elegante+vaqueros anchos+bailarinas negras.