Rocio Osorno nos descubre el traje de Zara (con el color de la temporada) que toda experta en moda necesita en su armario

Cuando hablamos de moda, no podemos dejar de pensar en las influencers que nos inspiran y nos dan los tips perfectos para ser la mejor vestida en nuestros eventos. Rocio Osorno, es una de ellas, una de las influencer que nos garantiza el éxito en cada una de sus propuestas y no sería la primera vez que triunfamos con un look de invitada elegido por la influencer sevillana. Si algo tiene Rocio Osorno es estilo y buen gusto a la hora de elegir sus estilismos, de hecho, nos ha regalado grandes tendencias del otoño para nuestra vuelta a la oficina, como las camisas de oversize o vestidos de invitada que se convierte en viral, como el vestido verde satinado de Zara que se agotó en cuestión de segundos.

Rocio Osorno muestra el traje fucsia encaje de Zara FOTO: instagram

Pero, Rocio Osorno nos ha descubierto la mejor propuesta para las bodas de otoño, el traje de Zara que arrasará esta temporada y que tiene el color de la temporada, el fucsia. Desde que el ‘Barbiecore’ llamó a nuestra puerta, el rosa está más de moda que nunca y este traje de Zara, lo confirma. La influencer ha fichado este dos piezas de encaje (por menos de 100 euros) de la firma de Inditex y con el que no pasarás desapercibida en tu próxima boda.

Blazer entallada encaje, de Zara (59,95€)

BLAZER ENTALLADA ENCAJE FOTO: ZARA

Este traje de Zara pondrá de acuerdo a todas las expertas de moda de 30 y 40 años y está compuesto por una blazer entallada de encaje, con bolsillos delanteros, cuello de solapa y manga larga; y un pantalón de tiro alto de encaje tobillero. Este traje será el gran protagonista de las bodas de otoño y te podrá salvar el look de cualquier evento de temporada, así lo confirma Rocio Osorno.

Pantalón tobillero encaje, de Zara (39,95€)

PANTALÓN TOBILLERO ENCAJE FOTO: ZARA

Sin duda, es un look que, como ya adelantábamos hace un par de días, te hará convertirte en la mejor vestida y que será la obsesión de las experta en moda, como Rocío Osorno, esta temporada.