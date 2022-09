Las noches de septiembre son para llevar el uniforme de Sara Carbonero con blazer oversize gris y pitillos por las calles de Madrid

Que aún quedan diez días para que llegue el verano, pero Sara Carbonero ya se ha adelantado al otoño. Bueno al otoño y a la Navidad, porque el otro día nos creaba la necesidad del primer look navideño con mono de lentejuelas y jersey, pero no solo eso también nos enamoraba con los vaqueros anchos o el vestido de punto más elegante de este otoño 2022. Y si no tenía poco con eso, ahora nos ha dejado una recopilación de fotos de su fin de semana con un look perfecto de noche con blazer gris masculina y pantalones negros pitillo. ¿Se la habrá robado a su novio? Pero por si no teníamos suficiente también nos ha dejado un look de lo más casual con vaqueros anchos, sudadera Levi’s blanca con el logo en rojo y botines. Todas las tendencias de este otoño 2022, las ha llevado Sara Carbonero en las últimas semanas. O lo que es lo mismo, solo hace falta mirar su cuenta de Instagram para inspirarnos, porque este último look de noche también es perfecto para ir a la oficina tengas 30 o 50 años. Y que seguro que también llevaría Amelia Bono.

Pero vamos a centrarnos en este último look de Sara Carbonero con blazer oversize. El ‘blazer oversized’ es innegociable si se quiere llevar un traje de chaqueta tendencia esta próxima temporada, encontrar ahora mismo un blazer oversized es mucho más fácil de lo que resultaba hace varios años, cuando la única posibilidad de explorar una silueta más amplia en materia de sastrería era recurrir al armario masculino o a una o dos tallas más de la que corresponde. Y después de ver el street style de la Semana de la Moda de Copenhague y a Sara Carbonero, tenemos claro que necesitamos una en nuestro armario este otoño.

Sara Carbonero ha combinado esta blazer gris oversized con unos vaqueros pitillos negros y no sabemos si se ha calzado sus botas favoritas o sus Converse de confianza. Pero en los dos casos sería un look perfecto para ir a la ‘ofi’ por la mañana y luego a una cena con amigas.