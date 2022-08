Sara Carbonero termina agosto con el vestido más sensual para celebrar la vida con Converse y amigas que todo siempre es mejor

“Vivir es un placer genial y sensual”. No puede haber afirmación más clara y bonita para terminar el mes de agosto, antes de empezar el nuevo mes como toda una chica de septiembre. Y si hay una chica de septiembre por excelencia, esa es Sara Carbonero que además de ser una de las mujeres más boho de España, es todo el otoño que podemos pedir a sus looks hasta en verano. Y antes de dar el verano y el mes de agosto por terminado, la ex de Iker Casillas ha querido hacer una escapada a Castilla-La Mancha, tierra de molinos y de Don Quijote (y más concretamente a Campo de Criptana), para dejarnos con estas preciosas imágenes donde no puede estar más bella y sensual como ella misma dice con un precioso vestido de estilo boho, con la espalda al descubierto para mostrar el tatuaje de ‘Saudade’ de Sara Carbonero.

Un vestido que todas sus seguidoras no han tardado en preguntarle a Sara Carbonero de dónde era, y aunque aún no lo hemos averiguado, perfectamente podría ser de alguna colección de su marca Slow Love o de alguna de las marcas que también venden en su web. Lo que está claro es que este diseño en tono teja lleva toda la esencia de los looks de Carbonero y de ese estilo bohemio que tanto le gusta a la periodista.

Y para terminar un look tan Sara Carbonero no podían faltar algunos de sus complementos favoritos en cualquier época del año; el sombrero y las zapatillas Converse. En este caso un sombrero de paja para aprovechar los últimos coletazos del verano antes de que llegue otoño y todo se vuelva más gris.

Eso sí, una escapada con vestido sensual de Sara Carbonero para dejarnos estos fotones entre molinos pero sin perder la comodidad con sus clásicas zapatillas Converse que siempre la acompañan en blanco o en cualquier otro tono, con o sin plataforma como en este caso.