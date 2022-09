A septiembre solo le pedimos los vaqueros anchos de Sara Carbonero para llevarlos con los botines más originales del otoño

“Por septiembre se te llenan de humo los síes en la boca”. Así comienza septiembre para Sara Carbonero, con nuevos comienzos y sin su programa de Radio Marca. ¿Tendrá nuevos proyectos la periodista? De momento, empieza la nueva temporada para su marca Slow Love y como ella misma dice, “la vida comienza tantas veces”. Eso sí, nada mejor que empezar septiembre con un cambio de look como el de Sara Carbonero que ha vuelto al flequillo. Y aunque el otro día nos hizo creer por la fotografía que subió a Stories que se había cortado un flequillo corto y recto, nada más lejos de la realidad. Sara Carbonero ha vuelto a su flequillo de confianza, o lo que es lo mismo, de cortina y abierto. Pero hoy no nos hemos fijado solo en el cambio de look de Sara Carbonero, si no en esa maravilla de vaqueros anchos que ha combinado con unos botines de lo más originales. ¿Serán de su marca de ropa? Unos vaqueros que sin duda nosotras llevaríamos con los zuecos de Mango que ya lucen las chicas más estilosas de Madrid.

Lo que está claro es que Sara Carbonero es toda una chica septiembre con ese brillo en los ojos de los nuevos comienzos. Y para volver a la rutina, Sara ha apostado por un look de esos casuals que siempre son un acierto en el armario de las que más saben de moda y que ella no puede llevar con más estilo. Porque se necesita poco para marcarse un buen look de septiembre y Sara Carbonero lo ha conseguido. Mientras nosotras seguimos soñando con las sandalias de Mango, llega ella para enamorarnos con estos botines de otoño de lo más originales.

Porque para copiarle el look de chica de septiembre a Sara Carbonero solo necesitamos unos vaqueros anchos claritos tan en tendencia este otoño 2022, una camiseta negra básica lavada y unos botines de lo más originales que le den toda la personalidad al look como los de ella. Los de Sara Carbonero, aunque la foto está en blanco y negro, parecen unos botines de estilo un poco cowboy con el tacón triangular, blancos y con la puntera plateada.