Amelia Bono apuesta por la comodidad en las noches de septiembre con un vestido negro (ideal) combinado con las deportivas más deseadas del otoño

Amelia Bono es la reina de las tendencias más cómodas del street style y lo sabemos. Cuando la celebrity sale a tomar algo o celebrar la vida, prima su comodidad por encima de todo. De hecho, Bono tiene claro que ella puede ser estilosa con deportivas, zapatos de tacón o sandalias planas, cuando se siente la moda, no hacen falta más factores más que buen gusto y estilo. Amelia Bono, lo tiene. Las noches de septiembre hacen que llegue más rápido el otoño y comenzamos a ver looks más tapados y que ahora se combinan con deportivas o botas altas, sustituyendo a la clásica sandalia que hemos visto tanto este verano.

Amelia Bono con vestido negro y deportivas FOTO: instagram

Con el look de la pasada noche, Amelia Bono nos demuestra que apostar por la comodidad para terminar el verano no es una mala opción. La influencer eligió un vestido negro de escote halter y corte evasé donde presumía de brazos tonificados, como la Reina Letizia, y que, además, combinó con las zapatillas más deseadas del otoño, unas deportivas de Nike que nunca fallan y que se pueden convertir en la obsesión perfecta para combinar looks desenfadados este otoño.

¿Quieres copiar el look de Amelia Bono? Hemos encontrado la prenda perfecta para hacerlo. Sí, ahora puedes entrar en la web de Zara y conseguir este look por menos de 40 euros (sin las deportivas, claro). El vestido negro que lleva Amelia Bono es idéntico a este vestido drapeado de Zara, la única diferencia es que tiene un pequeño relieve en los hombros y está fruncido en el costado pero, es ideal. Ahora puedes ser llegar al otoño con el look más cómodo para las noches de septiembre y que si le añades una chaqueta Motomami, como la de Rocío Osorno, puedes triunfar, también, en octubre.

Vestido drapeado hombreras (39,95€)

VESTIDO DRAPEADO HOMBRERAS FOTO: zara

Ya tienes todas las claves para triunfar, inspírate en Amelia Bono y despide el verano por todo lo alto.