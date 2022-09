Amelia Bono sabe que en septiembre los shorts serán negros o no serán para llevar con el pañuelo más elegante a modo de cinturón

Deseando que sus hijos empiecen el colegio, así está Amelia Bono y seguro que os representa a muchas mamis que nos estáis leyendo. Que las vacaciones escolares ya se hacen largas y no es para menos. Hasta nosotras estamos deseando que los hijos de Amelia Bono vuelvan al colegio para que nos pueda seguir deleitando con sus looks diarios que son toda una inspiración para nosotras. Por algo la hija de José Bono es cada año una de las mujeres mejor vestidas de España. Y no es para menos. Da igual que sea un look muy elegante o uno casual como el que nos ha dejado para empezar septiembre, ella siempre dejando su toque más especial como con estos shorts vaqueros a los que le ha añadido un pañuelo a modo de cinturón. Porque si algo tiene claro Amelia Bono es que en septiembre los shorts se llevarán negros o no se llevaran. Y con ese toque anchito con rotos que tanto nos gustan.

Un estilismo de esos perfectos para los primeros días de septiembre aún calurosos como esta semana que tenemos en Madrid. ¿Qué necesitamos para copiar a Amelia Bono? Un shorts de tiro alto en negro que no sean muy cortos, para lucir ese efecto piernas infinitas que tanto nos gusta y que aún resalta el bronceado del verano que mantenemos en nuestras piernas.

¿Lo mejor del look? Que Amelia Bono ha combinado el short negro con un pañuelo a modo de cinturón que le da el toque más elegante a este pantalón corto para llevarlo aún por la ciudad. Pero no solo eso, también lo ha combinado con un tank top negro tan en tendencia y unas sandalias planas. Comodidad antes todo.

Eso, sí, al igual que Carmen Lomana que ya ha vuelto a Madrid, estamos deseando ver los primeros looks de septiembre y de vuelta a la rutina para Amelia Bono.