¿Cómo ligar con una mujer por una app y no ser un grosero?, te contamos cómo hacerlo

‘’Hola, ¿qué tal? ¿tomamos un café?’', esta frase ya quedó obsoleta, ahora para ligar se usan otro tipo de expresiones. El concepto ligar ha cambiado mucho, ya no se liga cara a cara, ya no existen las escenas de comedia romántica donde chico seduce a chica y caen rendidos en una bonita historia de amor. No, cariño, eso ya no existe. Cuando hablamos de ligar, queremos decir hablar con alguien para ‘’conocer y lo que surja’', sí, esta es la famosa frase que usan las nuevas generaciones para conquistar al género opuesto (o al mismo). Desde que existen las redes sociales y las apps para ligar, el conquistar está pasado de moda o lo que es lo mismo, desde que tener sexo es tan fácil, encontrar el amor, es de lo más complicado.

Hablamos con Lara Ferreiro, psicóloga oficial de la plataforma Ashley Madison que nos cuenta: “Hay muchas personas que no saben seducir cara a cara, intentar hacer ese primer saludo es realmente embarazoso para todos. La alternativa más cómoda, son las aplicaciones de citas’'. Y, sí, hay personas que no saben como tratar frente a frente, porque las alternativas nuevas son vivir la vida a través de un móvil y se nos ha olvidado ligar y mantener el contacto visual con la otra persona, nos guste o no. De hecho, según una reciente encuesta de Ashley Madison, la mayoría de los miembros afirman que son más propensos a forjar conexiones online que en persona, especialmente las mujeres, que tienen mucho que decir sobre lo que les gusta y lo que no.

Pareja que se ha conocido por una app de citas FOTO: pexels

El 79% de las mujeres encuestadas prefieren las citas online a las presenciales, frente al 59% de los hombres. Pero seamos realistas: las citas online no siempre son fáciles, pero nos ayudan a desinhibirnos más. De hecho, si lo pensamos, somos más nosotros mismos cuando estamos tras la pantalla (al menos más lanzados) Pero, hay veces, que podemos resultar groseros. Lo que a los hombres les parece sexy, a las mujeres les parece poco atractivo, lo que puede separar a personas que, de otro modo, podrían formar una gran pareja. Por ello, Christoph Kraemer, Directora General Europa de Ashley Madison confirma que: “Hemos comprobado que los hombres y las mujeres suelen jugar con reglas diferentes, y las mujeres suelen ser bombardeadas con mensajes e imágenes que los hombres pueden pensar que son eficaces, pero que en realidad espantan a las mujeres. Por suerte, tenemos la visión de las mujeres sobre cómo los hombres pueden prosperar en el mundo de las citas online.”

Es un error hacer cosas que la otra persona no quiere por apps FOTO: pexels

Lo que tenemos claro es hay claves para triunfar en una app de ligar, pero, hay que tenerlas en cuenta. No podemos hacer lo que queramos, porque podemos resultar ‘’patéticos’'. Escribe una (biografía) descripción honesta y olvida las fotos de mala calidad, ‘’Girls just want to have fun’' es un lema que no deberás olvidar, ¡No mandes nunca desnudos “nudes” que no te han pedido!, el sexting les encanta, pero siempre y cuando sea consensuado y es hora de dejar ya el ghosting y decir las cosas a la cara.

Encontrar el amor en una app no es complicado FOTO: pexels

Recuerda, con estos consejos, los hombres pueden tener mucho más éxito en las apps de citas. Un 51% de los miembros comienzan sus aventuras más triunfantes de forma virtual, así que no hay mejor momento para ponerse las pilas y empezar a aprovechar todas las posibilidades que se encuentran en la palma de nuestras manos.