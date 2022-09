Tamara Falcó pasa página en el “El hormiguero”: “Mi ruptura ha sido una decepción pero también un alivio”

Si de algo ha presumido Tamara Falcó desde que se descubrió la traición de su novio Íñigo Onieva ha sido de no esconderse. Y tampoco lo iba a hacer en su cita semanal con “El Hormiguero”. Si la semana pasada enseñaba orgullosa y emocionada su anillo de compromiso en el programa, ayer le tocó explicar cómo fueron esas horas en las que su cuento de hadas se truncó por una infidelidad.

En la tranquilidad y el ambiente distendido que le proporcionaba el programa en el que colabora, la Marquesa de Griñón contó cronológicamente cómo habían sido los acontecimientos del pasado fin de semana que precipitaron su ruptura sentimental. Tras conocer la existencia del vídeo en el que Íñigo Onieva aparece besándose con una chica en un festival de música, él le asegura que esas imágenes son del año 2019 y Tamara le cree. Camino de la boda de una amiga “mi madre me llama y me dice que habláramos con la prensa porque “se está montando una, tenéis que decirlo’””. “No te preocupes Isabel, sin problema”, le contestaba Íñigo a la que podría haber sido su suegra.

Después de la boda, Tamara llamó de su nuevo a su madre “y me dice ‘Tamara hay más vídeos’” Tras quedarse muy sorprendida, reflexiona y le contesta: ”Esto es una cuestión de tiempo, si no es de 2019 va a salir, es cuestión de esperar. Mientras tanto te pido que creas a Íñigo porque es mi prometido”.

El sábado, Íñigo “empezó a cambiar la historia” y fue entonces cuando Tamara le dijo “la famosa frase del nanosegundo, que encima no sé ni lo que es el metaverso” decía con tono irónico. “Cuando empiezo a ver el flaqueo, dije ‘aquí no voy a pasar todo el día, entre los periodistas y este señor con el que no sé si tengo algo en común’. Dejé el anillo en la mesa, cogí a mis perras, vino una amiga a por mi, me fui a casa de mi madre y ya empezó a salir todo” continuaba la colaboradora, que quiso utilizar el programa para dar las gracias a sus amigas y a toda la gente que la quiere.

Cuando Nuria Roca, otra de las colaboradoras del programa, le preguntaba si una vez que pasara todo el escándalo podría perdonar a Onieva, Tamara confesó que no solamente se trata de una infidelidad, sino que “hay muchísimo más de lo que yo no tenía ni idea”. Desde que supo que le había engañado, lo tenía claro: “La relación tenía que ser basada en la confianza, cuando rompes esa confianza “esto es como un espejo al que le has dado un martillazo’”. “Tuve que retratar a una persona con la que no sabía que me iba a casar”, aseguraba Falcó

Con el simpatía que la caracteriza confesó que cuando habló con su hermano Enrique, este le ofreció “presentarme a varios amigos rusos” a lo que ella contestó que no era el momento.