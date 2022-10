Victoria Federica devuelve al olimpo de la moda (y la tendencia) de otoño el traje de pana rojo en su nueva faceta como modelo

Hace un mes os contábamos que Victoria Federica acababa de hacer sus primeros pinitos como modelo junto a su amiga, la influencer, María García de Jaime. Y este miércoles ha sido el momento de presentar esta campaña junto a Hoss Intropia que ha creado tanto revuelo en las últimas semanas. ¿Qué opina Victoria Federica de las críticas a su faceta de modelo? Pues aquí la que escribe no os lo puede contar, porque aunque los medios hemos sido citados para este posado y presentación de Vic como imagen de la marca, no se nos ha dejado ni preguntar si ya se encontraba bien de salud. Así que silencio estampa de todas las partes. Pero lo que sí que os podemos decir que Victoria Federica estaba guapísima a su vuelta de la Semana de la Moda de París. Y después de habernos dejado looks de lo más rompedores y ‘motomamis’ en la ciudad del amor, de vuelta a Madrid nos ha vuelto a dejar su imagen más clásica, conservadora y pija. Y lo ha hecho devolviendo a la moda y a la tendencia de este otoño 2022 el traje de pana que tanto amaban nuestros abuelos. Porque si hay alguien que puede devolver un traje de pana rojo a la tendencia, esa es Victoria Federica.

La pana, ese tejido que adoraban nuestros abuelos y que el invierno pasado regresó con mucha fuerza. ¿De qué firma española se ha convertido en modelo Victoria Federica? Pues estamos hablando de Hoss Intropia, la firma del grupo Tendam que tiene un marcado carácter bohemio y que cada otoño nos enamora con sus nueva colecciones.

Victoria Federica como imagen de Hoss Intropia. FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

Un un traje de pana de color rojo formado por un pantalón tipo palazzo de tiro alto y una americana del mismo tejido.

Elia Americana de pana fluida, de Hoss Intropia (179 euros)

Traje de pana Victoria Federica. FOTO: Hoss Intropia

Lena Pantalón en pana fluida, de Hoss Intropia (99 euros)

Traje de pana Victoria Federica. FOTO: Hoss Intropia

Esta americana destaca por su cuello con solapas de muesca y su cierre mediante doble botonadura. Llaman también la atención sus dos bolsillos con solapas y su corte recto y largo, así como loas botones en el extremo de sus mangas. Una chaqueta fácil de combinar con una falda larga o con el pantalón a juego, a fin de completar un traje de lo más actual como ha hecho Victoria Federica con sandalias y su larga melena suelta y ondulada.