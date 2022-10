10 Bolsos shopping para ir al trabajo con mucho estilo y sin dejarte nada

Cuando llega el momento de empezar el curso, siempre pienso si tengo todo lo que necesito para afrontar las largas jornadas de trabajo que me esperan por delante. Y, al igual que me pasaba cuando era pequeña y estrenaba mochila, la ilusión de estrenar bolso es todavía mayor. Pero no vale cualquiera, si no que tiene que cumplir unas características muy específicas: ser lo más atemporal posible, grande pero a la vez cómodo, no demasiado formal, de tal manera que pueda usarlo en mi tiempo libre, y si puede ser seguir las tendencias de la temporada.

Por ello, esta no es una elección que dejo al azar, si no que me gusta examinar detenidamente todas las opciones que ofrecen las tiendas para saber cual es el que mejor se adapta a mi estilo de vida. Además, le doy especial importancia al material con el que esté hecho, ya que no solo me basta que sea resistente, si no que además tiene que aguantar lo mejor posible el paso del tiempo y puestos a pedir, las inclemencias meteorológicas.

Es por esa razón que los bolsos de ante, unos de mis favoritos suelen ser una mala opción para los días de lluvia. El cuero, sin embargo, bien tratado y cuidado, puede ser uno de esos materiales que adquieran un toque único con el paso del tiempo, dando una pátina única y especial. Pero lo cierto es que no es el único material que me he encontrado al revisar en las tiendas todos los bolsos shoppers, y es que los diseños acolchados son también una de las opciones más vistas, tanto en la calle como en las redes o incluso en las tiendas.

Tote bag con estampado de leopardo, de Saint Laurent (55 euros)

Bolso shopper combinado, de Zara (79,95 euros)

Bolso tote con logotipo, de Isabel Marant (150 euros)

Bolso shopper piel, de Mango (39,99 euros)

Bolso shopper macramé, de Oysho (22,99 euros)

Bolso shopper acolchado, de H&M (19,99 euros)

Bolso born, de Lonbali (149 euros)

Jinzi bolso shopper, de Misako (29,99 euros)

Bolso shopper con estampado gráfico, de Maje (137,50 euros)

Bolso shopper canvas, de Pull&Bear (15,99 euros)

Si por ejemplo lo necesitas para ir a clase, escoger un modelo en tela denim puede ser una gran idea, especialmente si optas por un color nada clásico, como un gris desteñido. Para las amantes del estilo más sofisticado, los diseños con detalles de rafia son el toque que marca la diferencia. Y si lo que buscas es un modelo que respire invierno, opta por uno de borreguito o furry, divertido y perfecto para los días de frío.