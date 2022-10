Fantasía low cost: 3 bolsos de Zara con los que brillarás allá por donde vayas

Los accesorios se han convertido en los grandes imprescindibles de nuestros outfits y, por ello, tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de elegir un look, un buen accesorio puede marcar la diferencia en un gran estilismo. De hecho, hay veces que los accesorios son los protagonistas, ¿quién no ha elegido un look sencillo en colores neutros dónde los zapatos sean la clave? Esto es un hecho. Hay veces que la fantasía está por encima de la realidad y nuestras combinaciones tienen que ser de película, para que brillemos allá por donde vayamos. Pensando en estos looks nos acordamos de las influencers Marta Sierra, Violeta Mangriñán o Rocío Osorno que siempre tiene en cuenta sus complementos para completar un look perfecto.

Esto nos ha pasado cuando hemos visto los bolsos que Zara ha estrenado en su catálogo, unos accesorios que pueden completar un look ideal y elevarlo al infinito. Estos bolsos son la opción perfecta para brillar y los querrás llevar en navidad o en cualquier momento para brillar por encima de todo. Además, la propuesta de Zara es combinarlo con colores neutros y darle el gran protagonismo a esta pieza, tan imprescindible en nuestro armario.

BOLSO OVALADO DENIM FOTO: zara

Bolso Hombro Rock Espejos, de Zara (39,95€)

Este bolso con forma geométrica y detalles decorativos de espejos y tachuelas, es uno de los más versátiles de Zara. Es el complemento perfecto para un look sencillo y neutral, se puede convertir en la pieza perfecta para un look de oficina (si quieres ser la más chic) o para un estilo más desenfadado si vas con tus vaqueros favoritos, a lo Victoria Federica. Este bolso lo necesitas en tu armario para marcar la diferencia.

BOLSO HOMBRO ROCK ESPEJOS FOTO: zara

Bolso Ovalado Demin, de Zara (39,95€)

¿Alguna vez habías pensado que podían volver los bolsos del 2000 a la actualidad? Ahora que es tan tendencia la moda millennial vuelve el demin y que mejor que hacerlo en todos los aspectos. La firma de Inditex nos presenta un bolso ovalado de tejido denim con incrustaciones en cristal que dará un toque chic a nuestros looks total demin, en 2022.

BOLSO OVALADO DENIM FOTO: zara

Bolso Bandolera Rock Tachas, de Zara (39,95€)

Básico, sencillo y juvenil. Este bolsos es la pieza clave si cuentas con un look desenfadado, una biker negra, botas altas y falda de tablas, ¿qué más se puede pedir para lucir uno de los bolsos más top del momento? Con tachuelas y en color negro, así es como pretende convertirse en uno de los bolsos más cotizados del otoño.

BANDOLERA ROCK TACHAS FOTO: zara

Esta temporada, que no se te resista nada y elige los complementos perfectos para brillar allá donde vayas.