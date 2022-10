Vicky Martín Berrocal se convierte en la invitada de rojo mejor vestida de la semana

Como lleva ocurriendo casi todos los fines de semana en los últimos meses de esta año, las famosas nos sorprenden con sus looks de eventos con ocasión especialmente de bodas. Y este fin de semana no ha sido diferente, ya que hemos podido ver en el Instagram de algunos de nuestros iconos de estilo favoritos varios looks y propuestas para ser la perfecta invitada.

El último ha sido gracias a Vicky Martín Berrocal, quien tras dos días de boda en Jerez ha querido compartir con todos sus seguidores el maravilloso vestido elegido para la ocasión. Se trata de una creación en color rojo, largo y de escote asimétrico que deja un hombro al descubierto, mientras que del otro sale una especie de capa que consigue darle ligereza y a la vez elegancia al diseño. El corte a la cintura y la silueta recta de la falda también consiguen estilizar y destacar los puntos fuertes de a figura de la diseñadora, por no contar el favorecedor color.

Como suele pasar en las grandes ocasiones, Vicky Martín Berrocal ha optado por un diseño creado a medida de su propia firma, y es que nadie mejor que ella como embajadora de su marca, que ya puede contar entre sus clientes con políticas como Isabel Diaz Ayuso o iconos de estilo tan míticos como Isabel Preysler, quien hace solo unos días aparecía con un maravilloso traje verde de la diseñadora ovetense para asistir a unos premios en el Teatro Real, que causó sensación y la aprobación de toda la crítica especializada.

Otras de las invitadas mejor vestidas del evento fueron precisamente la hija de Vicky Martín Berrocal, Alba Diaz, la madre de la diseñadora, Victoria Martín y su hermana, Rocío Martín Berrocal. Todas también ataviadas con creaciones de Victoria Colección.