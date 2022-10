El look de aeropuerto más masculino (y de jefaza) de la Reina Letizia es toda la tendencia de otoño con traje y mocasines rumbo a Berlín

Nueva semana, y nuevo viaje de Estado a Alemania de los Reyes de España. Tras celebrar el Día de la Fiesta Nacional el pasado miércoles 12 de octubre, acto en el que la Reina Letizia brilló con un vestido de lunares firmado por Vogana. Pero ahora, la Reina Letizia nos ha vuelto a sorprender con su look más masculino (y de jefaza) que no puede ser más tendencia de otoño. Porque si hay dos cosas en tendencia este otoño 2022, es el traje de rayas diplomáticas y los mocasines, y la Reina ha combinado las dos para crear un estilismo perfecto de aeropuerto para poner rumbo a Berlín. Porque el look de la Reina Letizia si que es un clásico de otoño.

Solo llegar a Alemania, a las 20:00 horas, mantendrán un encuentro con una representación de la colectividad española residente en Alemania. Los anfitriones serán el presidente federal, Frank-Walter Steinmeier, y su esposa y primera dama, Elke Büdenbender. Veremos que look elige la Reina Letizia para el primer acto en tierras alemanas, mientras, nosotras nos quedamos con el outfit de aeropuerto.

La Reina Letizia llega al aeropuerto para emprender un viaje de Estado a Alemania a 16 de Octubre de 2022 en Madrid. FOTO: Raúl Terrel Europa Press

El viaje para la Reina Letizia ha empezado confiando en Hugo Boss con un un traje azul marino con raya diplomática con blazer entallada y pantalón recto que ha combinado con un jersey de punto. Pero no solo eso, también ha añadido unos mocasines azul marino de la desaparecida Uterqüe con suela de goma. Una forma de bajarse de los tacones y optar por la comodidad para este viaje, teniendo en cuenta las molestias que le provocan por su enfermedad.