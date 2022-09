El pantalón negro (de Zara) de Pilar de Arce demuestra que un básico nunca fallan en las mujeres más elegantes

Cuando hablamos de elegancia, siempre tenemos en mente a nuestras influencers y celebrities más conocidas, Carmen Lomana o Isabel Preysler son de las mujeres más influyentes de nuestro país y dictan el nivel de elegancia que las mujeres de nuestro país pueden derrochar durante sus apariciones públicas. Pero, la influencer Pilar de Arce, con sus looks y presencia conquista a cualquiera y se puede convertir en la invitada perfecta de cualquier evento para dictaminar que las mujeres de 50 años o más, nunca dejaron de ser las mejores vestidas. Eso es lo que ha pasado cuando hemos visto su última publicación en Instagram, un look que no ha pasado desapercibido y donde confiesa que los básicos nunca fallan.

Si algo tiene Pilar de Arce es elegancia y saber estar, la influencer nos ha conquistado en muchas ocasiones con su presencia y gusto por la moda. En esta ocasión, las mujeres de 50 años van a enamorarse de este look. Sí, es posible llevar transparencias y uno de los pantalones que mejor sientan en el mismo look. El pantalón negro de tiro alto con pinzas de Zara que lleva Pilar de Arce, nos ha conquistado y es un pantalón ideal para tener como fondo de armario. De hecho, la influencer ha escrito en el pie de su foto: ‘’Los pantalones son de Zara de hace dos temporadas, queremos más pantalones con este corte’', confiesa Pilar de Arce. Sin duda, estos pantalones son los que mejor sientan y si los combinas con un vestido de transparencias (a modo de top) de Primark y unas sandalias de tacón medio en color negro, despedirás el verano por todo lo alto, saludando al otoño con ganas.

Pantalón pinzas limited edición, de Zara (59,95€)

PANTALÓN PINZAS LIMITED EDITION FOTO: zara

Las mujeres de 50 años encuentran la inspiración en Pilar de Arce y la influencer consigue que sus pantalones de efecto tipazo sigan siendo tendencia, tras varias temporadas.