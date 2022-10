La Reina Letizia se apunta al zapato español más cómodo (con solo 5 cm de tacón) y elegante para enamorar en Alemania

El viaje de estado de los Reyes de España promete. Y nosotras ya estamos emocionadas con los primeros looks de la Reina Letizia que se ha convertido en toda una jefaza de la moda y ha dejado atrás aquel dicho tan español de nuestras abuelas de, “para presumir hay que sufrir”. Pues la Reina Letizia ha mandado un mensaje de empoderamiento femenino, y ha dejado claro que una mujer puede ser igual de elegante, femenina y a la moda, sin un taconazo de 15 centímetros. Y es que Doña Letizia ha dado prioridad a su salud y comodidad. Recordamos que la Reina Letizia ha dado a conocer en los últimos días que fue diagnosticada en junio de un Neuroma de Morton en su pie izquierdo. Se trata de una afección que afecta más a las mujeres que a los hombres, especialmente por el uso de zapatos estrechos y de tacón, y que provoca crisis muy dolorosas que no se pueden prevenir. Consiste en un engrosamiento del tejido alrededor de uno de los nervios de los dedos de los pies, normalmente entre el tercero y el cuarto, y en raras ocasiones, entre el segundo y el tercero. De ahí, que la Reina haya dado prioridad a su salud en este viaje de estado a Alemania.

El Rey Felipe, la Reina Letizia, y el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares (2d) en Berlín. FOTO: JUANJO MARTIN EFE

Primero, en el aeropuerto para poner rumbo a Berlín, la Reina Letizia ha apostado por un look de lo más en tendencia este otoño con traje de rayas diplomáticas de jefaza y mocasines. Pero a su llegada a Alemania y para reunirse con la colectividad española residente en el país germánico en el que ha sido su primer acto en Berlín, ha apostado por total look fucsia de Hugo Boss, pero nosotras nos hemos fijado en sus zapatos de tacón sensato y marca española.

La Reina Letizia en Alemania. FOTO: Jesus Briones GTRES

Para el calzado, la Reina Letizia volvía a apostar por calzado cómodo, unos slingbacks de Isabel Abdo, el modelo Carrie, de ante negro, destalonados y con cinco centímetros y medio de tacón.

Carrie Black Suede, de Isabel Abdo (180 euros)

Los zapatos de la Reina Letizia en Alemania. FOTO: Isabel Abdo

Isabel Abdo es un claro ejemplo de que los sueños se cumplen. Pero como dice ella, la suerte se busca y se trabaja. Ejemplo de mujer emprendedora y luchadora. Lanzó su marca de zapatos justo unos meses antes de la pandemia, y pese a ello ha conseguido sobrevivir a esta crisis sanitaria y económica mundial. Y no solo ha sobrevivido, si no que ha conseguido su sueño, que la Reina Letizia luciera sus zapatos en repetidas veces. Pero no solo la Reina, si no que ha conquistado a las mujeres más elegantes de España como Carmen Lomana.